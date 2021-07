Protagonizará película Laura Pausini para Amazon

Hasta el momento, el proyecto aún no cuenta con un título, sin embargo, está basado en una idea de la propia intérprete

Amazon Studios anunció este martes el inicio de rodaje de una nueva película original italiana protagonizada por la cantautora y productora musical Laura Pausini.

Hasta el momento, el proyecto aún no cuenta con un título, sin embargo, está basado en una idea de la propia intérprete. La película está escrita por Ivan Cotroneo y Monica Rametta y dirigida por Ivan Cotroneo.

«En febrero de 2020, conocí Amazon Studios y durante una de nuestras reuniones me di cuenta de que había una historia que nunca había contado, que era importante para mí y que ahora quería compartir. Me hace feliz el entusiasmo con el que han apoyado inmediatamente mi idea artística», explicó Laura Pausini en un comunicado de prensa.

«Intentaremos contar esta historia, como siempre he hecho con la música, de la forma que creo que es más sincera, y esta vez con toda mi pasión por el cine. Poco antes de la victoria en los Globos de Oro, empecé a trabajar con un autor y director italiano al que respeto mucho, y de nuestra colaboración ha surgido esta locura a la que voy a hacer frente con gran dedicación y que estoy segura de que sorprenderá».

Recientemente, Pausini colaboró con la compositora Diane Warren en la canción «Io Sì (Seen)» por la que ganó el premio a la Mejor Canción Original en una Película en los Globos de Oro. También fue la primera mujer en la historia de la música italiana en ser nominada a un Óscar a la Mejor Canción Original, por el mismo tema.

Con este nuevo proyecto fílmico, la artista italiana debuta formalmente en el cine con una película que gira en torno a ella y a su peculiar historia.

«Estamos encantados de dar vida a esta ambiciosa producción que experimentará como nunca antes con la perspectiva y la narración. Tenemos suerte de trabajar con una artista de tanto talento como Laura; con un equipo creativo excelente dirigido por Ivan Cotroneo, y con nuestro socio de producción.

«Gracias a la genialidad de este estupendo equipo, llevaremos a los espectadores de Italia y de todo el mundo la historia de una mujer y de una artista que ha juntado su empatía, su creatividad y su extraordinario talento para crear algo extraordinario», añadió Nicole Morganti, director de Amazon Originals en Italia.

La película estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video, en más de 240 países y territorios de todo el mundo, en algún punto del 2022.