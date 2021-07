Prosigue demanda contra la PTAR

De no concluirse la cancelación de la concesión de la Planta Tratadora de Aguas Residuales(PTAR), estará en manos de la siguiente administración decidir el rumbo de esta demanda contra la empresa Tiar Hermosillo S.A.P.I. de C.V., declaró el alcalde Fermín González Gaxiola.

Actualmente la empresa a cargo del manejo de la PTAR presenta una demanda por parte del Gobierno Municipal y de Agua de Hermosillo por incumplimiento en el servicio que debe brindar la planta tratadora.

Precisan que no cumple con el compromiso contractual de sanear las aguas residuales y por el vertido de las aguas crudas al cauce del Río Sonora y los llamados «lodos» y «biosólidos» en zonas aledañas a la PTAR, situación que representa un grave daño ambiental.

Al respecto, el presidente municipal interino de Hermosillo, indicó que siguen trabajando para cancelar dicha concesión que se otorgó en el 2015 y que cuesta al erario cerca de 18 millones de pesos mensuales por un servicio que no se está brindando a la ciudad.

«Los procesos no son fáciles, llevan su tiempo, si no logramos concluirlo estará en manos de la nueva administración decidir el rumbo. Nosotros marcamos nuestro rumbo muy claramente, no aceptamos ninguna concesión leonina y suspendimos y emprendimos todos los recursos legales necesario para cancelarla, ese fue el compromiso», dijo.

El munícipe señaló que seguirán trabajando para cancelar las concesiones de la PTAR y del relleno sanitario que opera la empresa Tec Med antes de concluir la administración, así como se hizo con el alumbrado público que manejaba la compañía Luz Hmo.

«Nosotros seguimos trabajando para cancelar esas concesiones, esos servicios que se están prestando a la comunidad, porque consideramos claramente, y lo demostramos, que no están cumpliendo con su compromiso y que resultaron ser un fraude para la ciudad de Hermosillo», puntualizó.