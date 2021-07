Prevalece contagios de Covid-19 en adultos jóvenes

Actualmente, las personas que más se están hospitalizando y agravando por Covid-19 en Sonora son las no vacunadas contra el virus, por lo que la Secretaría de Salud llama a la población a acudir a vacunarse cuando sea su turno, y si omitieron hacerlo, presentarse en el punto de vacunación activo en su municipio, externó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora comentó que la positividad de casos de coronavirus está al 40% en la entidad, y prevalece en adultos jóvenes, a quienes se les llama a no confiarse y aunque se esté en el proceso de vacunación contra el virus, seguir realizando las acciones preventivas.

«Desde el Sector Salud hacemos un llamado a la población a vacunarse según su turno por edad y municipio. A quienes aún los no les toca, los invitamos a que tengan la responsabilidad de esperar su turno para protegerse. Actualmente, llegan a hospitales personas que no se han vacunado, y también quienes en su turno no acudieron», declaró.

Informó que la ocupación hospitalaria en la entidad se encuentra al 47% en hospitales públicos y al 42% en privados, por lo que es de suma importancia que la población no deje las acciones de higiene contra el coronavirus como lo son el uso de cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, ventilar espacios, evitar aglomeraciones, entre otras.

«Las personas que ya están vacunadas contra Covid-19 deben seguir realizando las acciones preventivas de contagios, sobre todo, el distanciamiento social y evitar aglomeraciones, ya que ningún biológico protege al 100% de adquirir al virus», recordó.

En la actualización del Mapa Sonora Anticipa, vigente del 19 al 25 de julio de 2021, continúan en riesgo alto Hermosillo, Caborca, Guaymas, Empalme, Cajeme, Nogales, Navojoa y Huatabampo y en riesgo medio: Agua Prieta, Cananea y San Luis Río Colorado.