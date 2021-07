Presume Eugenio Derbez su primer Emmy

Se lo otorgaron por su conducción en la segunda temporada de su programa LOL: Last One Laughing

Si de mexicanos destacados en el extranjero se habla, no se puede dejar de mencionar a Eugenio Derbez.

El actor y comediante conquistó la pantalla chica en México para luego explorar nuevos horizontes en la industria del cine estadounidense.

Los éxitos han venido uno tras otro, y actualmente cuenta con una considerable lista de producciones en Hollywood. Su trabajo y dedicación no sólo han sido reconocidos por el público, sino también por la industria del entretenimiento.

En noviembre del año pasado la Academy of Television Arts & Sciences le otorgó su primer Emmy por su conducción en la segunda temporada de su programa LOL: Last One Laughing.

Emocionado, Eugenio compartió en su cuenta de Instagram el simpático video del momento en el que se enteró que había obtenido el galardón a Mejor Presentador de Programa Diurno Destacado en Español.

Pero tuvieron que pasar varios meses para que Derbez pudiera tener en sus manos la estatuilla, y ahora que por fin ha llegado el día ha sido de lo más emocionante.

«Mi primer premio EMMY. Lo gané con LOL: Last One Laughing, una producción realizada en México», escribió en sus redes sociales al compartir una foto posando con el premio.

Por su parte, su esposa Alessandra Rosaldo le dedicó una palabras en las que expresó el gran orgullo y felicidad que siente por él ante tan importante logro.

«Ser testigo de tu camino es un privilegio. Estamos profundamente orgullosas de ti, de tus logros y de todo lo que haces», escribió la cantante, quien además compartió en sus Instagram Stories el preciso momento en el que su marido recibió el paquete con su Emmy, y su reacción al sostenerlo por primera vez; haz click abajo para verlo.