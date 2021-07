Presentan Rojos al mexicano Luis Cessa

El lanzador mexicano Luis Cessa fue presentado la tarde de ayer como nuevo jugador de los Rojos de Cincinnati, su segundo equipo desde que debutó en 2016.

El marte, los Yanquis de Nueva York informaron sobre los cambios en su roster, entre ellos la salida del tricolor y de Justin Wilson, noticia que tomó por sorpresa a Cessa.

«Cuando vi que mi teléfono sonó sabía que algo pasaba. Lo primero que pensé fue que no me podría despedir de mis compañeros. Sin duda espero tener oportunidades de relevo con una mayor presión, es una gran oportunidad para mi, trabajaré día con día.

«Una periodista ya me había comentado de mi posible cambio en Boston; escuché muchos rumores, pero lo que menos esperaba era llegar a Cincinnati, era más probable que fuera a Texas», comentó el relevista en conferencia de prensa, portando la franela de Cincinnati.

En sus cinco años de carrera en la Gran Carpa, el azteca registra 33 victorias y 22 derrotas, 3.44 de efectividad, 447.2 entradas y 489 ponches. Actualmente tenía marca de 3-1.