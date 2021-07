Preparan documental de Jim Morrison

Un estudio independiente y el management de Morrison se encuentran trabajando un documental sobre Jim Morrison, líder de The Doors, el cual estará enfocado en relatar toda su faceta artística, no sólo en la música sino también en la poesía y el arte.

El filme que aún no tiene nombre incluirá algunos diarios personales y películas caseras del cantante que murió en 1971, a los 27 años.

Jampol Artist Management (JAM), que administra el patrimonio de Morrison y de otras leyendas de la música como: Juan Gabriel, Michael Jackson, y Charlie Parker, son los principales precursores del proyecto.

«Jim Morrison ha sido conocido como la estrella del rock, vestido con pantalones de cuero, el guapo dios griego, increíble cantante, chamán e intérprete.

«Pero Jim era un erudito. Jim era poeta, escritor y cineasta mucho antes de que pensara en la música «, dijo a Billboard, Jeff Jampol, director ejecutivo de Jampol Artist Management.

«Durante todas estas décadas, todo el mundo habló de Jim Morrison, la estrella de rock, y ciertamente lo era. Pero realmente sentimos que era hora de igualar el campo de juego y hablar sobre estos otros aspectos de Jim, que no eran tan conocidos, celebrados o discutidos», agregó.