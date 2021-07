Preparan bioserie de Armando Manzanero

Indican que se contará a detalle los momentos más importantes de la vida del compositor

Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, confirmó que habrá una bioserie de su padre, la cual contará a detalle los momentos más importantes de la vida del compositor.

«Sí va a haber una serie, en algún momento se tiene que dar, este es un año de luto para nosotros. En lo particular se me haría de mal gusto empezar algo, sí están pláticas, sí hay negociaciones», dijo durante una entrevista en un programa de televisión.

Juan Pablo también afirmó que desde hace dos años la está preparando, incluso ya ha estado en contacto con diversos productores y no descarta que el actor Pierre David, quien interpretó al cantautor en la serie de Luis Miguel, lo interprete.

«El estelar de la novela no va a ser ni guapo, ni alto, ni güero, ni de ojo claro, entonces de entrada eso hará que muchos, me incluyo, como pueblo de México nos vamos a identificar.

«Se va a hablar maya en algunas partes, mi padre aprendió maya primero que español, entonces tenemos que reflejar lo que él era, lo que sufrió, él se vino en un bote a los 16 años con 300 pesos, de Mérida a Veracruz, y le tocó dormir donde estaba el motor y así se la rifó, y él nació en una casa donde todavía no había concreto», aseguró.

El cantautor falleció a los 85 años, en diciembre del 2020, víctima de Covid-19, tras permanecer hospitalizado en un hospital de la Ciudad de México durante varios días.