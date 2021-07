Prepara Universal trilogía de «El Exorcista»

La agencia estadounidense Creative Artists Agency negoció el acuerdo, lo que marca el segundo trato de alto perfil que la compañía ha armado en los últimos seis meses

Universal Pictures compró por poco más de 400 millones de dólares los derechos para una nueva trilogía derivada de «El Exorcista», protagonizada por Linda Blair y Ellen Burstyn en 1973.

De acuerdo con The New York Times, la agencia estadounidense Creative Artists Agency negoció el acuerdo, lo que marca el segundo trato de alto perfil que la compañía ha armado en los últimos seis meses.

La nueva franquicia de «El Exorcista» no será un reinicio del clásico, sino una continuación de la película original, y se distribuirá en tres filmes.

Aunque no se revelaron los detalles de la trama, se dijo que Leslie Odom Jr. (Hamilton) interpretaría a un padre cuya hija parece estar poseída; también se anunció que Burstyn regresará para retomar su papel original.

La producción la llevarán Blumhouse y Morgan Creek, y el cineasta David Gordon Green será quien dirija la primera película de esta saga, que se espera estrenar en cines el 13 de octubre de 2023.

«No hay mejor momento para unir fuerzas con el equipo de Peacock, reunirnos con el gran equipo de Universal y finalmente trabajar con mis amigos de Blumhouse, que en esta franquicia clásica», dijo David Robinson, presidente de Morgan Creek.

La película original de «El Exorcista«, dirigida por William Friedkin, ha recaudado más de 441 millones de dólares sólo en Estados Unidos, lo que la convierte en la película de terror con mayor recaudación nacional.

Obtuvo 10 nominaciones al Óscar y se convirtió en la primera cinta de horror reconocida en la categoría de Mejor Película.