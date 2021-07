Piden extremar precauciones en vacaciones

Este martes se reportaron cuatro decesos y 108 nuevos casos para sumar seis mil 530 fallecimientos y 80 mil 74 contagios

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina, pero si las personas se descuidan podrían encontrarse en su asueto con el Covid-19, ya que para esta enfermedad no hay días de descanso, trabaja incluso horas extras, aseveró Enrique ClausenIberri, tras confirmarse cuatro decesos más y 108 nuevos casos en Sonora.

El secretario de Salud en Sonora dijo que es comprensible el cansancio en la población tras un año de pandemia, en el que han tenido que suspender algunas actividades o viajes con amigos, pero si al viajar no se toman las medidas de prevención, todo ese esfuerzo puede caerse.

“Entiendo que ha sido un año complicado para ti y para tu familia, que tienes ganas de salir de viaje con los tuyos, pero ponte a pensar por un momento, que si no tomas las medidas preventivas, si no llevas a cabo los protocolos necesarios, en ese instante de relajación se puede venir abajo todo el esfuerzo que has venido haciendo por todo este tiempo”, indicó.

ClausenIberri destacó que se han tenido logros importantes con el proceso de vacunación en distintos grupos de la población en Sonora, pero no se debe desestimar el riesgo que significa para todos el Covid-19.

“Recuerda, la vacuna disminuye el riesgo de que te contagies, y de muerte, pero esta debe de ir acompañada de las medidas preventivas que te hemos venido sugiriendo desde el principio de la pandemia: el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, y el distanciamiento social”, comentó.

Este día se confirmaron cuatro decesos por Covid-19 en tres mujeres y un hombre, residentes de: Hermosillo tres y Huatabampo uno, con lo que se acumulan seis mil 530 defunciones.

Además, se sumaron 108 nuevos casos, en 59 mujeres y 49 hombres, acumulándose 80 mil 074 casos en total desde el inicio de la pandemia.

Los nuevos contagios son en pacientes residentes de: Hermosillo 46; Caborca 26; Cajeme 13; Nogales seis; Magdalena cinco; Puerto Peñasco cuatro; Huatabampo dos; Pitiquito, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Navojoa, Guaymas, y General Plutarco Elías Calles uno cada uno.

Se confirmaron cuatro casos pediátricos, en dos niños y dos niñas, acumulándose mil 602 casos en total y no se sumaron casos nuevos en mujeres embarazadas.

Al momento se han realizado 146 mil 177 pruebas, de las cuales 80 mil 074 han sido casos confirmados y 66 mil 103 son casos descartados. De las 10 mil 016 personas registradas con cuadro leve, dos mil 696 son activos y sietemil 320 con seguimiento terminado.

Se tienen contabilizadas 182 personas hospitalizadas, de las cuales 30 son estables, 111 graves, y 41 críticos.