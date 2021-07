Pide tomar en serio al Covid

Desde hace poco más de 15 meses se te ha informado sobre la situación del Covid-19 en el estado, además se ha dado a conocer cuáles son las medidas más efectivas para prevenir los contagios del coronavirus, sin embargo, al parecer muchas personas ya se enfadaron, creen que el virus ya no existe, otros creen que porque ya se está vacunando ya se puede hacer la vida normal, lamentablemente esto no es así y quien se descuida se puede contagiar, expresó Enrique Clausen Iberri.

“Lamento decirte que no es así, el virus sigue al acecho de quien se descuida, no nos autoengañemos y queramos actuar con normalidad, como si nunca hubiera llegado la pandemia, he visto en las calles que a algunas personas usando mal el cubrebocas, lo traen en el cuello, o por debajo de la nariz, no guardan un apropiado distanciamiento social: ¡no te engañes! Así no te estás protegiendo, ni estás cuidando a los demás”, comentó.

Después de confirmarse dos defunciones y 109 casos por Covid, el secretario de Salud, invitó a las y los sonorenses a ser responsables y tomar en serio las medidas contra los contagios para no lamentarlo después.

“Recuerda que, si el cubrebocas no lo usas cubriendo también tu nariz, le estás abriendo la puerta al Covid para que entre a tu organismo, si la temperatura te la tomas en la mano y no en la frente, pudieras ser portador del virus sin darte cuenta y poner en riesgo a otros; seamos muy responsables, tomémonos en serio las medidas contra contagios, para no lamentarnos después”, reiteró.

En cuanto a los datos estadísticos de este martes, 70 mil 664 personas se han recuperado en Sonora; ocho pacientes Covid fueron dados de alta; se confirmaron dos decesos en un hombre y una mujer residentes de Hermosillo, acumulándose seis mil 500 defunciones.

Se suman 109 nuevos casos por Covid, en 61 mujeres y 48 hombres, acumulándose 78 mil 851 casos en total desde el inicio de la pandemia en el estado.

Los nuevos casos son residentes de Hermosillo 48; Cajeme 14; Caborca 13; Navojoa 10; Rosario siete; Nogales y Huatabampo cinco cada uno; Puerto Peñasco dos; Álamos, Quiriego, Etchojoa, Magdalena y Benito Juárez uno cada uno.

Se confirmaron seis casos pediátricos; en cuatro niños y dos niñas; acumulándose mil 556 casos en total; no se confirmaron casos en mujeres embarazadas.

Al momento, se han realizado 143 mil 466 pruebas; se han confirmado 78 mil 851 casos y descartado 64 mil 615; 8 mil 818 personas presentan cuadro leve (mil 500 activos y siete mil 318 seguimiento terminado); 63 mil 346 pacientes curados; hospitalizados 187 (28 estables, 117 graves, 42 críticos).