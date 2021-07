Muere Sammy Pérez de un infarto a los 55 años

El actor falleció la madrugada de ayer luego de permanecer varios días hospitalizado por Covid-19

El comediante Sammy Pérez falleció este viernes de un infarto cardiovascular tras padecer los efectos de la Covid-19.

«En la madrugada de hoy a las 3:50 am, Sammy Pérez acaba de sufrir un infarto cardiovascular, su corazoncito (sic) a dejado de latir, intentaron hacerle maniobras para salvar su vida pero no pudieron».

«Descansa en paz, Sammy Pérez. Nos dejas con un vacío muy grande en el corazón», dice una publicación en la cuenta de Instagram del comediante.

El actor, de 55 años, fue hospitalizado hace dos semanas, luego fue intubado, pero no mostró mejoría.

En días pasados, Erick de Paz, representante del actor, expresó su preocupación por la deuda con el hospital privado donde internaron al comediante, quien, como parte de su lucha contra el coronavirus, fue sometido a un tratamiento de hemodiálisis.

Pérez, originario de Pantepec, Puebla, se dio a conocer en el programa El Calabozo, y, posteriormente, trabajó con Eugenio Derbez en XHDRBZ.

Conocido por su forma de hablar, el actor también formó parte del elenco de la película No se Aceptan Devoluciones.

Reaccionan los famosos

Amigos y colegas lamentaron la muerte del comediante. Eugenio Derbez quien impulsó la carrera de Pérez, se unió a las condolencias con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

«Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su carisma. Nos enseñó que se puede estar contento, cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión. Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros, escribió el también productor.