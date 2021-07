Llega a Sonora tercera ola de Covid-19

La tercera ola de Covid-19 ha llegado a Sonora y las personas más afectadas actualmente por el virus son los jóvenes no vacunados, a quienes se les pide no olvidar las acciones contra contagios, luego de que la entidad registra casos de pacientes graves por la enfermedad y supera los 200 casos nuevos diarios, dijo Enrique Clausen Iberri.

El secretario de salud en Sonora informó que la ocupación hospitalaria a nivel estatal se encuentra al 39% en hospitales del sector público, y al 55% en el privado, por lo que se reitera el llamado a los jóvenes a limitar su movilidad y respetar el distanciamiento social, ya que de padecer coronavirus, aunque pudieran desarrollar síntomas leves, pudiera contagiar a una persona vacunada pero con riesgo de complicaciones.

«El número de contagios diarios ha rebasado por varios días los 100 e incluso los 200 contagios, es primordial que se acate el distanciamiento social, que no se olvide el uso de cubrebocas, que se eviten las aglomeraciones para contener al virus», declaró.

En la actualización del Mapa Sonora Anticipa correspondiente del 11 al 18 de julio, se encuentran en riesgo alto Caborca, Hermosillo, Nogales, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa y Huatabampo, mientras que en riesgo medio: Cananea, Agua Prieta, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.