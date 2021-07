Ligan los Cerveceros once triunfos

Los Cerveceros de Milwaukee están encendidos y llegaron a 11 victorias consecutivas en Grandes Ligas al derrotar 11-2 a los Piratas de Pittsburgh.

El mexicano Luis Urías no pudo aportar con el bate -pues se fue de 5-0-, pero sí lo hizo con el guante desde la tercera y segunda colchoneta.

Milwaukee empató su segunda mejor marca de triunfos consecutivos (1969) y está a cinco de empatar su récord histórico (1987).

Los cinco imparables –todos sencillos– representan la máxima cantidad en la carrera del venezolano Narváez, quien previamente había tenido dos juegos con cuatro hits. Pegó una línea de out en la novena para terminar 6-5 al bate.

Peterson y García conectaron cada uno tres de los 16 mparables de los Cerveceros. Peterson está de 33-16 con 11 producidas en sus 13 partidos más reciente.

Eric Lauer (3-3), el pitcher ganador, admitió una carrera y cuatro hits en seis entradas y un tercio de labor. Ponchó a cuatro y dio cuatro bases por bola en lo que fue su primer triunfo en cinco aperturas contra los Piratas, que acumulan seis derrotas en fila, en partidos en los que sólo anotaron siete carreras.

El novato de Pittsburgh Cody Ponce (0-2) fue el derrotado y solo estuvo una entrada y dos tercios en la loma en su segunda salida de la temporada. Acabó con cinco carreras permitidas y seis imparables con tres bases por bola y tres ponches.