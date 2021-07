Lanzan la BBC documental de Amy Winehouse a diez años de su muerte

Se recuerda a la británica ganadora del Grammy en 2008 por su legado en la música con temas como «Back To Black», «Rehab» o «You Know I’m Not Good»

Ayer se cumplió una década de la trágica muerte de Amy Whinehouse, producto de una intoxicación etílica en su casa, se recuerda a la británica ganadora del Grammy en 2008 por su legado en la música con temas como «Back To Black», «Rehab» o «You Know I’m Not Good».

A modo de homenaje de estos 10 años, la BBC lanzarán un documental de la británica para mostrar aspectos de su vida no conocidos hasta ahora; «Reclaiming Amy» (Reivindicando a Amy), es la producción de la cadena de Gran Bretaña que debutará con testimonios inéditos de los padres de la cantante.

«Me preocupa el día en el que Amy deje de estar viva en mi cabeza y en mi corazón. No quiero que ese día llegue nunca», declaró la madre de Amy Winehouse.

Pero ese no será el único tributo y la única sorpresa para sus fans en el mundo, MTV International también estrenará un largometraje titulado «Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story», que tendrá la perspectiva de Dionne Bromfield, cantante londinense y ahijada de la ganadora del Grammy.

«Yo fui la última persona con la que estuvo en el escenario, y automáticamente la gente sintió que eso significaba algo», expresó Dionne Bromfield.

«Reclaiming Amy» debutó este 23 de julio en la BBC de Gran Bretaña, se espera que pronto pueda estar a disposición del público mundial en alguno de los canales oficiales de la cadena.

«Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story», por su parte, llegará el próximo 29 de julio a MTV Latinoamérica.