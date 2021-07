Lanza Trevi «Nos Volvimos Locos» en dueto con Guaynaa

Asegura la intérprete que el disco está disponible desde ayer jueves, y es como una hija de su éxito «Dr. Psiquiatra»

Ya en los 80, a Gloria Trevi le decían que era tiempo de ir con un psiquiatra, pero ahora asume que nada puede contener su locura… ¡y la llena de gusto!

En julio del año pasado la cantante lanzó su tema «Demasiado Frágiles», pero este verano le ha dado la vuelta a su ánimo y regresa con ritmos alegres con su sencillo «Nos Volvimos Locos», que estrena este jueves a dueto con Guaynaa.

«Siento que ‘Nos Volvimos Locos’ es como una hija de ‘Dr. Psiquiatra’, en el momento en el que llego al coro se me pone la piel chinita porque me emociono de (imaginar) que voy a estar con la gente volviéndose loca y gritando», compartió Trevi en entrevista virtual.

«También siento que es la canción que va a sacarnos a todos del apocalipsis. Por la energía que los dos tenemos, me imagino parados en un escenario. Va a ser un momento muy fuerte, o se arma una cosa tremenda o vamos a chocar como bombas atómicas».

La intérprete de «La Papa Sin Catsup» se describe como una montaña rusa, pues su ánimo cambia bruscamente, algo que en estos días atribuye a la emoción por crear nuevas canciones.

«La semana pasada estaba llorando, me entró sentimiento. Estaba haciendo ejercicio, dieta para los Premios Juventud y mis hijos se estaban llenando de lodo en un rancho.

«Pensé que quería estar con ellos, pero en realidad tenía miedo (de lo que viene) porque el público me importa mucho, cada que saco una canción es como si fuera la primera vez, siento un compromiso bien grande de divertirlos, quitarles la monotonía», compartió.

Su etapa de melodías sentimentales del año pasado coincidió con rumores de una separación de su esposo, Armando Gómez, pero hoy aclara que sigue considerándolo su amor.