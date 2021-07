La conservación del agua es un asunto ético y moral: Alfonso Durazo.

El gobernador electo de Sonora, dijo que promoverá una cultura de la conservación del líquido vital

El estado debe tomar mayor conciencia sobre la necesidad de racionalizar el uso del agua, y para lograrlo se promoverá una cultura de la conservación del líquido vital, afirmó Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora.

“Es necesario tomar conciencia de la necesidad de racionalizar el uso del agua… ya no es un asunto de capacidad económica, ya es un asunto ético, es un asunto moral. No puedes estar destinando agua a cuestiones que no son prioritarias para la comunidad”.

El próximo gobernador del estado consideró que grandes obras como los acueductos o las desaladoras no tienen sentido mientras las redes de distribución tengan fugas de hasta 60 por ciento.

Durazo Montaño anunció que se trabajará con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para echar a andar un programa emergente de mejoramiento de las redes de distribución de agua y alcantarillado en las grandes ciudades.