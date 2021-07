Invitan a Eiza González y Luis Gerardo Méndez a la Academia de Hollywood

Ambos actores mexicanos podrán votar en diversas categorías de los Óscar del año entrante

Los artistas Eiza González, Luis Gerardo Méndez, Steven Yeun, Nathan Lane, Issa Rae, Robert Pattinson, Janet Jackson, Leslie Odom Jr. y Laverne Cox están entre los invitados de este año a formar parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

La organización que otorga los Óscar dijo este jueves que 395 profesionales de la industria del cine, 46 por ciento de ellos mujeres y 39 por ciento de ellos provenientes de grupos infrarrepresentados, han sido invitados a unirse a sus filas este 2021.

Si aceptan, lo cual hace la mayoría, tendrán el privilegio de votar en diversas categorías del Óscar del próximo año.

Los nuevos invitados incluyen a los nominados de este año Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) y Paul Raci (El Sonido del Metal), así como a varios de los ganadores de este año, como Youn Yuh-jung (Minari), Erik Messerschmidt (director de fotografía de Mank), H.E.R. (Mejor Canción por «Fight For You») y Emerald Fennell (Hermosa Venganza).

El número de invitados también se redujo drásticamente este año en un esfuerzo por un crecimiento futuro constante.

En los últimos años, la organización había invitado a grupos de alrededor de 800 personas o más anualmente para ayudar a diversificar rápidamente sus filas tras las críticas de movimientos como #OscarsSoWhite (#OscarMuyBlanco).

Con este nuevo grupo, la Academia dijo que su membresía total ahora incluye un 33 por ciento de mujeres y 19 por ciento de grupos subrepresentados, y reiteró que sigue comprometida a ampliar su propia perspectiva durante los próximos años.