Imperativo seguir cuidándose del Covid

Es entendible que a 16 meses del inicio de la pandemia por Covid-19 en la entidad, haya cansancio por tantas restricciones, sin embargo, no hay otra opción, por eso es importante seguir cuidándose y evitar más contagios, indicó Enrique Clausen Iberri, tras informarse que este día se confirmaron seis decesos y 356 nuevos casos en el estado.

El secretario de Salud señaló que a 16 meses de pandemia, es entendible que exista cansancio de tantas restricciones, pero éstas son necesarias, complementadas por las medidas y protocolos sanitarios para evitar que los hospitales empiecen a saturarse con pacientes por Covid-19.

“A 16 meses de que este enemigo no hay de otra, lejos de que esto termine, el Covid-19 ya se presenta con variantes en nuestro estado y aunque no lo quieras creer, estas son más contagiosas de tres o cuatro veces más. En rueda de prensa informamos los 26 casos positivos de las 4 variantes que están en Sonora y te informo que son la Alfa, Delta, Gamma, y Epsilon. Tenemos que seguirnos cuidando, por favor, hazlo por ti y hazlo por tu familia. Sigue usando el cubrebocas y no salgas si no tienes que salir”, dijo.

Este jueves, se confirmaron seis fallecimientos, en cuatro hombres y dos mujeres, tres de las personas eran residentes de Hermosillo; una de Nogales, una de Cajeme y una de Guaymas, acumulándose un total de 6 mil 632 defunciones.

Así mismo, se registraron 356 nuevos casos por Covid, en 188 mujeres y 168 hombres, para un total de 84 mil 366 casos en la entidad.

De los contagios nuevos, 103 son residentes de Cajeme; 88 de Hermosillo; 37 de Guaymas; 23 de Empalme; 19 de Navojoa; 18 de Puerto Peñasco; 11 de Nogales; nueve de Caborca; ocho de Huatabampo y Álamos; siete de Benito Juárez; cinco de Baviácora y Banámichi; cuatro de Bácum; tres de San Luis Río Colorado; dos de Santa Anay Magdalena de Kino y Agua Prieta; uno de Ures y otro de Etchojoa.

Se confirmaron 15 casos pediátricos, en 11 niñas y cuatro niños, acumulándose mil 842; tres casos en mujeres embarazadas, para un total de 590; siete de los 356 casos fueron en trabajadores de la salud de distintas instituciones.

Este jueves, no se dieron de alta a pacientes y hasta el momento 74 mil 617 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 155 mil 151 pruebas; se han confirmado 84 mil 366 casos y se han descartado 70 mil 785; en cuadro leve, 14 mil 130 casos, dos mil 859 activos y 11 mil 271 concluyeron su seguimiento; 63 mil 346 pacientes se han curado y 258 pacientes se encuentran hospitalizados, 38 de ellos estables, 163 graves y 57 críticos.