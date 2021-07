Iguala Bucks la serie en casa ante Suns en la final de la NBA

Milwaukee y su gente se levantaron en los últimos segundos, sacaron todas las energías para derrotar 109-103 al equipo de Phoenix

Un partido cerrado, que se podía ir para cualquier lado en el Fiserv Forum, y que al final los Bucks se lo llevaron gracias a la defensa de Giannis Antetokounmpo y a la puntería de Khris Middleton.

Las Finales de la NBA están empatadas a dos por bando. Milwaukee y su gente se levantaron en los últimos segundos, sacaron todas las energías para derrotar 109-103 a los Soles de Phoenix.

«Bucks en 6», fue el grito que comenzaron a corear todos los presentes al finalizar el juego. Todo está parejo y ahora se mueve la serie.

Una jugada clave para definir el partido, y a ver si no es una de mayor relevancia en la serie, fue un bloqueo que le puso el griego a Deandre Ayton cuando intentaba concretar un alley-oop. Milwaukee ganaba 101-99 y faltaban 1:14 en el reloj, pero ese tapón de Giannis enloqueció a los más de 20 mil almas y le dio vida a los Bucks.

Tomaron confianza y con 27 segundos metieron dos más para alearse 103-99. La serie se trasladará ahora a Phoenix para el Juego 5, el sábado, y el sexto será de nuevo en Milwaukee el próximo martes.

Khris Middleton terminó con 40 puntos para Bucks, mientras que Devin Booker sumó 42 para los Soles, pero el resto del equipo no respondió.

Booker jugó con cinco faltas casi todo el último cuarto y los oficiales lo perdonaron.

No quisieron marcar los árbitros esa sexta falta, algo que enojó mucho en los minutos finales a los Bucks y a toda la arena.