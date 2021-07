Hace historia la boxeadora Esmeralda Falcón

La boxeadora Esmeralda Falcón, primera mexicana que combate en un ring olímpico, perdió ante la italiana Rebecca Nicoli, en la categoría de los 60 kilogramos en Tokio 2020.

Falcón, de 25 años, cayó por decisión (4-1) en la Arena Kokugikan. Cuatro jueces vieron ganar a Rebecca por 30-27, 30-27, 29-28 y 29-28, mientras que un juez vio ganar a la nacional por 29-28.

A diferencia de otros deportes olímpicos, en la modalidad de boxeo una derrota te elimina del torneo. No hay repechajes.

Falcón lanzó toda la metralla desde el primer asalto. Combinaciones abajo y arriba que le hacían daño a la italiana.

Fue la que más presionó y conectó buenos golpes, pero no lo vieron asi los jueces.

Para el segundo, Esmeralda debía tirar más golpes, pero la italiana se movió bien en el ring y contragolpeaba de buena manera a Esmeralda.

Falcón salió con todo para el tercero, pero la carga de las tarjeta era pesada y no pudo darle la vuelta al score final.