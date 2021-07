“Le sacan” treintañeros a vacunarse contra el Covid-19

Aunque parezca increíble, a pesar de que durante meses estuvieron clamando por vacunarse para “poder ser libres”, el grupo de 30 a 39 años, resultó ser el menos participativo o el más miedoso, como quiera usted llamarle, en este periodo de inmunización.

Resulta que hasta ayer, cuando se suponía que terminaba el periodo de vacunación apenas habían acudido alrededor de 60 mil personas, como se esperaban poco más de 100 mil, por lo que se optó por ampliar el plazo hasta el viernes.

De esta manera, tanto los mayores de 30 como los de grupos de edad posteriores, que no hayan recibido la primera dosis de vacunación, podrán acudir a los diversos puestos, para protegerse.

Además, mañana jueves iniciará la aplicación de la segunda dosis a los mayores de 50 años que se inmunización con AstraZeneca que es el biológico que actualmente se está aplicando en Sonora, por lo que las autoridades de Salud y de la Secretaría del Bienestar estarán bastante ocupadas con estos grupos de edad.

Ojalá que quienes tienen la oportunidad de recibir esta protección contra el Covid-19 la aprovechen y piensen en aquellos que partieron de este mundo esperanzados en recibir la vacuna y no lo lograron.

También es válido recordar que el contar con el biológico si bien no evitará que en caso de que usted se descuide se pueda contagiar, pero al menos, en la mayoría de los casos, el virus no será mortal, aunque como en todo, habrá casos aislados en los que no se logre superar la enfermedad como lamentablemente ya lo hemos visto.

Y es inexplicable que la gente esté temerosa de una vacuna y no tome en cuenta que ya tenemos diversas variantes del virus, algunas sumamente contagiosas, como la Delta, o bien la Alpha, Gamma o Epsilon, y quien sabe cuántas más vengan posteriormente, por lo que es imperativo contar con una barrera contra este virus y de usted depende tanto con la vacuna como siguiendo los protocolos sanitarios.

Otros que están aferrados en no ir al Hospital General a pesar de que están bastante afectados por el virus, son residentes de Punta Chueca, a donde ayer viajó el secretario de Salud, Enrique Clausen, quien no logró convencerlos por lo que tuvo que acondicionar el centro de salud con oxígeno y medicamentos para seguir dándoles atención, aunque no es lo mismo que un hospital altamente equipado… Ojalá que cambien de parecer.

Ratifica el Tribunal Estatal Electoral triunfo de Karina Zárate y Ely Sallard

Quienes deben de andar con una sonrisa de oreja a oreja son las diputadas electas Karina Zárate y Ely Sallard Hernández, ya que el Tribunal Estatal Electoral ratificó su triunfo en los distritos locales Nueve y Seis local, por lo que a partir de septiembre las veremos en el Congreso del Estado.

Karina, es una joven profesionista, madre del pequeño Carlos Javier y está en espera de su segundo bebé, está muy involucrada en el derecho familiar, en cuidar a las personas con capacidades diferentes, a los adultos mayores, a los niños maltratados, ya que vivió de cerca la problemática en su paso como directora del Sistema DIF Sonora.

A ella le tocó poner en marca el albergue para menores migrantes, muchos de ellos en su viaje sin acompañamiento de un adulto… En fin, es una mujer que seguramente dará buenos resultados a favor de las familias como se comprometió en la campaña.

En el mismo caso está Ely Sallard Hernández, quien tiene una formación empresarial y en su caso por la Comisión Estatal de Vivienda constató de cerca las condiciones y necesidades en que se encuentra la población vulnerable, por lo que también habrá de llevar iniciativas con gran sentido social.

Abrazo solidario para nuestro amigo y colega Rafael Cano Franco

Antes de cerrar este espacio deseo enviar un abrazo solidario para el buen amigo y colega Rafael Cano Franco, ante el sensible deceso de su esposa, Miriam Guadalupe, quien tenía tiempo enferma.

A Rafael, a sus hijos, a toda la familia y amigos, enviamos nuestras condolencias y deseos de que alcancen la resignación, y confíen en que Miriam está en el reino del Señor, gozando de la vida eterna.

