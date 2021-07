El Covid sigue haciendo de las suyas y la gente como si nada

Este fin de semana cuatro personas que conocía, una de ellas de menos de 30 años de edad, perdieron la vida a causa de Covid-19, en otro de los casos, sus hijos quedaron huérfanos, porque primero la madre, el año pasado y ahora el padre, fallecieron por este virus, y aun así hay quienes ignoran todas las recomendaciones y peor, todavía no quieren vacunarse.

¿Qué pasará por la cabeza de esas personas renuentes a vacunarse? La verdad no se entiende, mucho menos a aquellos que no cuidan protocolos y andan tan tranquilos por la vida paseando el virus.

Si de por si la situación en Sonora ya estaba complicada con el repunte de casos de Covid-19, ahora con la detección de nuevas variantes como la Delta, que es altamente contagiosa, Gamma, Alfa y Epsilon, pues el panorama se ve más difícil aun.

Y aunque Sonora continuará a partir de esta semana en color amarillo de acuerdo al Semáforo Epidemiológico Nacional, nuestros vecinos del sur, los sinaloenses, pasaron a rojo.

Hay que recordar que así como tenemos una cercana relación con nuestros vecinos del norte, lo mismo ocurre con los de Sinaloa, por lo que habrá que extremar precauciones sobre todo en los municipios limítrofes.

Como lo hemos señalado en repetidas ocasiones, los humanos no aprendemos las lecciones y a pesar de que hemos visto los efectos de las diversas olas que han enfrentado en países de Europa, Asia y Estados Unidos, no hemos tomado las precauciones para evitarlas.

Así, México en general y Sonora en lo particular estamos en medio de la tercera ola de este terrorífico virus, que por suerte y tal vez debido a la aplicación de las vacunas, ha disminuido la mortalidad, más no los contagios y las secuelas que éstos dejan.

Para colmo, los grupos más afectados a la fecha son los de los niños y jóvenes, tanto que en la última semana casi llegamos a las dos decenas de menores infectados por día, por lo que ya suman mil 886 los contagiados en la entidad.

Lo mismo ocurre entre los veinteañeros que al no estar inmunizados, andar de fiesta y no mantener los protocolos sanitarios se contagian y lo peor llevan el virus a sus hogares.

Y aunque las vacunas contribuyen a que los efectos del virus sean menos agresivos, eso no impide que quienes tengan alguna comorbilidad no sufran efectos graves y en ocasiones terminen con la muerte, e incluso personas jóvenes sin enfermedades, por razones inexplicables de la agresividad del Covid, también pierden la vida…

Así que lo único que queda es cuidarse, cuidar a nuestros seres queridos y la forma más sencilla es manteniendo el distanciamiento social, el uso del cubrebocas y el continuo lavado de manos, como nos lo han repetido desde el inicio de la pandemia tanto el secretario de salud estatal, Enrique Clausen, y muchos más…

Carretera a Guaymas muestra ya señales de deterioro

Veíamos las imágenes aéreas difundidas tras la inauguración del complemento del libramiento de esta capital que estuvo a cargo de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y nos parecían de otras latitudes, ojalá que se conserven en esas condiciones.

La semana anterior me tocó viajar a Guaymas, y la verdad me sorprendí ver que algunos tramos de la carretera federal, que ya no podemos llamar de cuatro carriles, tiene varios parches y ni siquiera se ha terminad de construir.

Cierto que el tráfico de vehículos pesados es mucho, pero realmente esperaba que durase un poco más en buenas condiciones pero ya se le aprecia el deterioro, al menos en el tramo recorrido.

Lo mismo observé en el bulevar Kino, la tarde del sábado cuando me sorprendió el tremendo llovidón que cayó en ese sector y me sorprendí de ver encharcamientos, cuando se supone que no debería ser así y para ello cuenta con alcantarillas a lo largo del bulevar, pero tal vez son insuficientes o están con basura… En fin son sorpresas que se lleva uno.

Alfonso Durazo les lee la cartilla a diputadas y diputados electos

El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, en un encuentro virtual que sostuvo con legisladoras y legisladores electos de Morena, les leyó la cartilla y les recordó la importancia de atacar la corrupción y apegarse a los preceptos de la Cuarta Transformación.

Como sabemos, Durazo Montaño se encuentra en gira de trabajo por Estados Unidos, a fin de atraer inversiones y fomentar el turismo, de ahí que aprovechando las tecnologías se hizo presente en la Primera Reunión Plenaria de Legisladoras y Legisladores de la Cuarta Transformación en Sonora… Esperemos que las recomendaciones surtan efecto…

