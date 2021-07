Como si no tuviéramos suficientes nos caen cuatro variantes de Covid

Como si el horno estuviera para bollos y no tuviésemos suficiente con el ascendente número de casos de Covid-19, para colmo se detectaron casos de cuatro variantes de este virus como son la Alfa, Delta, Gamma y Epsilon, de las cuales se han detectado 26 casos, la mayoría en Hermosillo.

Además, la tasa de contagio de algunas de ellas es muy alta aunque su mortalidad no, pero no deja de preocupar, sobre todo si tomamos en cuenta que gran parte de la población anda en festejos, reuniones, centros comerciales, como si ya no existiera pandemia.

Y aunque a estas alturas se ve difícil que se vayan a imponer restricciones o un confinamiento obligado como al inicio de la pandemia, lo que no se puede dejar de lado es mantener los protocolos sanitarios, como recurrente insiste el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri.

A su vez, la gobernadora Claudia Pavlovich sigue haciendo su lucha para que ante la proximidad del inicio del próximo ciclo escolar, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste en que sea de forma presencial, que se establezcan protocolos que garanticen la salud de los niños, maestros y trabajadores en general.

Y es que es un riesgo, porque los niños serán los más propensos a contagios y sobre todo a llevar el virus a sus casas, con lo que representaría para el resto de los miembros de la familia, aun y cuando estén vacunados, de ahí que sea de vital importancia el uso de cubrebocas, lavado de manos y mantener el distanciamiento social, lo más que se pueda.

Matan a comunicador en Guaymas, en donde la violencia está imparable

Guaymas y Sonora volvieron a ser nota nacional este jueves, luego de que por la tarde corriera como reguero de pólvora la ejecución del reportero, Ricardo Domínguez López, quien justamente ayer celebraba sus 47 años de vida, que como él mismo decía, vivió intensamente… Desde aquí nuestra solidaridad con su familia y amigos.

Ricardo López, como se le conocía, había recibido amenazas desde que meses atrás desapareció otro comunicador de la fuente policiaca y sabía muy bien de quien provenían, así como el motivo de las mismas… Lamentablemente las amenazas se convirtieron en realidad y cobraron su vida.

Tristemente el municipio porteño en los últimos días le está disputando a Cajeme el título del más violento de la entidad, ya que tan solo el miércoles, en un lapso de tres horas, asesinaron a tres personas en forma por demás violenta y sin que las autoridades policiacas metieran las manos.

Hay que recordar que Guaymas, fue el primer municipio que se incorporó al programa piloto de que el jefe policiaco fuese un militar de carrera, lo cual ha servido de muy poco, como ocurre en Cajeme y otros municipios que tienen la misma problemática de inseguridad.

El asesinato de Domínguez López deberá de investigarse como los cientos más que están pendientes de esclarecer, cuyas familias claman por justicia, al igual que hoy lo hacemos los comunicadores.

Sin prestaciones celebran su día trabajadores domésticos en Sonora

Afectadas por la crisis, al igual que millones de mexicanos, 41 mil 215 trabajadoras y trabajadores del hogar de Sonora, celebraron este jueves el Día Internacional del Trabajo Doméstico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 82.24 de los trabajadores domésticos son mujeres, esto es, 33 mil 899 y el resto, siete mil 316, que representan el 17.76 por ciento, son hombres.

Y a pesar de las buenas intenciones del gobierno federal, la mayoría de las y los trabajadores domésticos, no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni cuentan con las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.

De esta manera, de los 41 mil 215 trabajadores domésticos en el estado, únicamente tres de cada diez, es decir el 3.4 por ciento, que son mil 402, tienen acceso a instituciones de salud, y 39 mil 813 no cuentan con ese servicio.

Pero además, debido a la crisis cientos de trabajadoras y trabajadores del hogar, han perdido su empleo, ya que sus empleadores se vieron obligados a prescindir de sus servicios por haber visto reducido sus ingresos y también sus puestos de trabajo.

Correo electrónico [email protected]