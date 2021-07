Preocupa regreso a clases presenciales ante repunte de Covid-19

A pesar de que los expertos en el rubro de salud han afirmado que estamos entrando a la tercera ola de Covid-19 en el país, la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, se mantiene en la postura de que el próximo ciclo escolar que iniciará el 30 de agosto, será de manera presencial, lo cual vemos más que difícil y sobre todo, de alto riesgo.

Tan solo este jueves se informó que se registraron en esta entidad 10 decesos y 227 nuevos contagios por Covid-19 y de éstos, siete correspondieron a niños, además de que la ocupación hospitalaria en Hermosillo es del 46 por ciento.

A la fecha se tienen contabilizados seis mil 540 defunciones, 80 mil 375 contagios y de éstos mil 614 corresponden a niños y niñas.

Si en apenas dos semanas de estar en verde en el Semáforo Epidemiológico Nacional, Sonora retrocedió a amarillo y está en riesgo de pasar a naranja, imagínese qué pasará si se reanudan las clases presenciales, con la movilidad que ello ocasiona.

No todos los niños y niñas acuden a clases en auto particular, muchos utilizan el sistema de transporte, incluso, los maestros y maestras también están en una condición similar, de ahí que si a ello le sumamos que los y las menores tienden a ser descuidados, además de que no en todos los planteles hay agua en baños, pues la situación se vuelve mucho más difícil.

También entendemos que el conocimiento que están recibiendo las y los niños y jóvenes no es el más completo y adecuado, además de que existen muchos que no están en las mismas condiciones de acceso a equipos e internet.

Sin embargo, tal y como lo señaló la gobernadora Claudia Pavlovich en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) durante la reunión de este jueves, con Gómez Álvarez y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se debe privilegiar la salud de los y las estudiantes, así como de docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo, así como de padres y madres de familia.

Cabe señalar que también el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Sonora, Cecilio Luna Salazar, ha externado su preocupación ante el eventual regreso a clases, sobre todo a raíz del aumento de casos de coronavirus.

Necesario reforzar cultura para ser ciudadanos responsables

Fueron un total de 166 reportes los que atendieron autoridades municipales tras la corta pero sustanciosa lluvia del miércoles, que dejó decenas de árboles y anuncios derribados, al igual que daños en viviendas y comercios, aunque por suerte en esta ocasión no hubo pérdidas de vidas que lamentar.

Las rachas de vientos de más de 60 kilómetros ocasionaron que los árboles se doblaran y cayeran, de hecho tan solo en dos calles de la Nayarit a la José S. Healy, de la colonia San Benito me tocó contabilizar 10 árboles derribados, pero fueron muchos más en ese sector y el resto del centro de la ciudad, en donde azotó más intensamente el meteoro.

Por cierto, que lamentable que apenas a cuatro días de que ocurrió la anterior intensa lluvia, de nuevo las alcantarillas quedaron cubiertas de basura, es decir, que los hermosillenses no aprendimos la lección y continuamos tirando los desechos a diestra y siniestra.

Así que es de reconocerse la intensa labor que desarrollaron los trabajadores de Servicios Públicos y de Seguridad Pública Municipal y Estatal, para evitar que la gente cruzara imprudentemente por zonas de riesgo y para juntar toneladas de basura que saturan las alcantarillas y causan los encharcamientos.

Ni qué decir de quienes utilizan los canales pluviales como sitios para desechar llantas, sillones, escombro y cuánto material ya no desean utilizar lo que pone en riesgo a quienes residen en las inmediaciones.

Definitivamente a los hermosillenses nos hace mucha falta educación tanto para no desperdiciar el agua, no tirar basura en las calles, respetar señalamientos viales, entre otros muchos factores, de ahí que en algunos puntos del país nos ven como tierra de incultos y maleducados.

