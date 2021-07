La alcaldesa Celida López desiste de regresar a su cargo

Tal y como se esperaba luego de la derrota de las pasadas elecciones, la alcaldesa Celida López Cárdenas, decidió no regresar al cargo y este martes, el Cabildo amplió la licencia otorgada el ocho de abril pasado, por lo que Fermín González Gaxiola será a quien le toque concluir el periodo para el que fue electa y entregar la estafeta a Antonio Astiazarán.

Era más que obvio que la presidenta municipal con licencia no regresaría una vez que los resultados no le fueron favorables en la elección del pasado seis de junio, porque una cosa es regresar triunfante, como esperaba, a hacerlo derrotada, como ocurrió, cuando ella, como muchos, daban por segura su victoria.

Por otro lado, el que abandone e incumpla con el compromiso asumido al iniciar el cargo, deja mucho que desear, porque independientemente del resultado de la elección, fue electa para determinado periodo y está incumpliendo con lo que se comprometió y si bien no está dejando la “chamba” tirada, porque hay gente para hacerla, si evidencia la falta de compromiso.

Por lo pronto a Astiazarán Gutiérrez le tocará encontrar una ciudad bastante deteriorada, sobre todo luego de la histórica lluvia del pasado sábado, aunado a que fue muy poco lo que se hizo en materia de infraestructura durante el actual trienio.

Ahora, solo hay que confiar en que el gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, cumpla con su promesa de gobernar sin distingos para todo y contribuya a sacar del bache a esta capital.

Por cierto, Toño Astiazarán no se ha quedado cruzado de brazos y ha estado tocando puertas tanto en la capital del país como con organizaciones internacionales para atraer inversiones, recursos y ayer también platicó con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, a fin de combatir la inseguridad en la capital.

Ágil el proceso de vacunación en el Centro de las Artes

Ayer me tocó acudir a recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 del laboratorio Pfizer, en esta ocasión en el Centro de las Artes, en donde si bien es cierto había muchísima gente, la atención fue rápida y con un personal sumamente atento y diligente.

El único “prietito en el arroz” fueron dos personas de la tercera edad que estaban recibiendo a quienes llegaban a aplicarse el biológico y las regañaban si no llevaban impreso el expediente de vacunación, lo cual no era obligatorio, sino una opción para agilizar el proceso, además de exigir traer en mano la credencial de elector “porque no quiero que nos hagan perder tiempo ahí adentro”, dijo en uno de sus exabruptos uno de los individuos.

De ahí en fuera, la atención fue rápida, las y los jóvenes voluntarios en el interior sumamente diligentes y amables, además, la enfermera que me vacunó tuvo una mano muy ligera, prácticamente ni la sentí y hasta el momento de elaborar esta entrega solo tenía una ligera molestia en el brazo izquierdo en el que me dieron el pinchazo.

Ojalá que las personas que están en edad de vacunarse, sobre todo los más jóvenes, aprovechen la oportunidad y dejen de lado las excusas para no recibir la inmunización que les puede salvar la vida.

Correo electrónico [email protected]