Enluta tragedia a hermosillenses tras el asesinato de tres menores

En los más de 30 años de actividad periodística no me había tocado atestiguar una tragedia como la ocurrida este lunes en la colonia Privadas del Real, en donde un hombre asesinó a sus dos hijos, de cuatro y 11 años, a su hijastro, de 17 y posteriormente se quitó la vida.

Hechos como este habíamos escuchado ocurrían en otras ciudades, pero aquí en Hermosillo por suerte no nos habían tocado, hasta esta ocasión y ojalá que no sienten un precedente.

Indiscutiblemente que los problemas que cargamos se han acrecentado por la pandemia, por la crisis económica, pero igual hay que aprender a manejarlos y si no podemos, debemos recurrir a la ayuda de especialistas.

No es motivo de vergüenza pedir ayuda, menos cuando lo que tenemos en riesgo es nuestra salud mental.

Sabemos que la madurez emocional no se adquiere con el paso de los años, sino en la medida en que aprendamos que todos somos distintos, que vemos las cosas de diferentes ópticas y sobre todo, que tenemos que respetar las diversas formas de pensar en todos los ámbitos.

Como señalaba una amiga que tiene amplia experiencia en la materia, “nos deberían enseñar tolerancia desde el preescolar” y tiene razón, sin embargo, en México nos caracterizamos por “aferrados, tercos o persistentes” y para algunas cosas está bien, pero en otros casos, definitivamente tenemos que ser tolerantes y entender que es válido que piensen y sientan distinto a nosotros.

No podemos imaginar lo que pasaba por la cabeza atormentada del hombre que tomó la decisión de asesinar a sus dos hijos y a su hijastro para luego quitarse la vida, pero seguramente si hubiese pedido ayuda no estaríamos escribiendo de esto y una mujer no estuviera viviendo el infierno en el que seguro está la atribulada madre de los menores.

Al respecto, la Fiscal de Justicia del Estado, Claudia Indira Contreras exhortó a la población a que denuncie los casos de violencia intrafamiliar, ya sea por estarlos viviendo o por tener conocimiento de ello, pero tristemente hay familias que ni siquiera se percatan que viven en ese mundo y para ellos es normal que los insulten, menosprecien y golpeen.

Logran capturar a homicida de vocero de la etnia Yaqui, Tomás Rojo

Y ya que hablamos de la Fiscal de Justicia, Claudia Indira Contreras Córdova, vaya que se agenció un gran logro al detener al presunto homicida del voceo de la etnia Yaqui, Tomás Rojo Valencia, quien luego de que desapareció el 27 de mayo, fue encontrado semienterrado en un predio de Vícam, en junio pasado.

El homicida fue identificado como Francisco Hiram o Francisco, alias “El Morocho”, de 26 años, quien aparentemente forma parte de un grupo delincuencial que estaba en contra de la intención de Rojo Valencia de instalar una caseta de cobro de peaje y poner orden en la desorganización que impera actualmente, a fin de beneficiar a la etnia, lo cual, no les pareció.

Indiscutiblemente, el voceo indígena siempre buscó lo mejor para su gente y qué trágico que delincuentes que están en contra del progreso y el beneficio de ese grupo poblacional, haya acabado con su vida.

Como lo dijo Contreras Córdova, las investigaciones continuarán para dar con otros posibles involucrados en el homicidio, pero es de destacarse que en menos de un mes se logró capturar a uno de los responsables, con lo que esperemos, la familia obtenga la tranquilidad de que se hizo justicia y que su victimario está tras las rejas.

