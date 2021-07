Guía Messi triunfo de Argentina

Leo Messi no se quiere despedir de la Albiceleste sin un título en su palmarés.

A sus 34 años, la «Pulga» volvió a echarse a la Selección de Argentina al hombro pues con un par de asistencias suyas, y un golazo de tiro libre, el conjunto de Lionel Scaloni derrotó 3-0 a Ecuador para instalarse en las Semifinales de la Copa América donde enfrentará a Colombia.

La Albiceleste tiene en sus manos la posibilidad de disputar, por primera vez, una Final de la competición en suelo brasileño, después de una buena exhibición del astro que este mes se convirtió en agente libre.

En los primeros minutos del partido, Lautaro Martínez se quedó con el grito de gol en la garganta luego de ganar un balón a profundidad, quitarse al arquero y buscar la puerta, pero su remate fue desviado por el único zaguero ecuatoriano que siguió la jugada.

Minutos después, Messi también ganó la espalda y disparó cruzado, directo al poste que le negó el 1-0.

Pero la tercera fue la vencida y tras un balón largo, que obligó al arquero Hernán Galíndez a salir de su área, Messi cogió el rebote y en vez de buscar el disparo asistió a Rodrigo de Paul, quien marcó su primer gol con la camiseta albiceleste.

Ecuador, que en el último juego de la Fase de Grupos le sacó el empate a Brasil, reaccionó con un par de servicios al área dirigidos a Antonio Valencia, quien no pudo cabecear de buena forma para igualar los cartones.

En el complemento, la Tricolor tuvo 10 minutos de presión, en los que lo más peligroso fue un centro desviado por la zaga que por poco se convierte en autogol, pero no tuvo una ocasión clara para poder empatar

A cinco minutos del final, Ecuador falló en la salida, el balón le quedó a Messi quien, otra vez, en vez de mirar al arco cedió a Lautaro Martínez, que no desperdició la chance y puso cifras definitivas.

En el 88′, Piero Hincapié jaló a Ángel di María en una descolgada; el volante cayó en el área, el árbitro marcó penal y cuando Messi abrazaba la pelota para cobrarlo, el VAR llamó al silbante, quien rectificó cobrando tiro libre al borde del área. Aún así, la «Pulga» mandó el balón a la red con un disparo al primer palo del arquero, para darle el triunfo a la Selección Argentina.