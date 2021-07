Guarda silencio Cárdenas Palomino

Luis Cárdenas Palomino se reservó ante un juez federal su derecho a declarar en el caso de la presunta tortura a cuatro sujetos acusados de secuestro, entre ellos familiares de Israel Vallarta Cisneros, ex pareja sentimental de Florence Cassez.

El ex jefe de Seguridad Regional de la Policía Federal también solicitó duplicar de 72 a 144 horas el plazo legal para que le definan su situación jurídica, por lo que será a más tardar el próximo lunes cuando se determine si le dictan o no la formal prisión por el delito de tortura.

En una videoconferencia que inició al mediodía y concluyó a las 14:50 horas, el ex funcionario compareció desde una sala de audiencias del Penal del Altiplano ante Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales en el Reclusorio Oriente.

Busca testigos

Según informes judiciales, Cárdenas pidió ampliar el término legal con el propósito de ofrecer pruebas en su descargo y entre ellas requirió ampliar las declaraciones de los cuatro presuntos secuestradores que lo denunciaron por torturas y malos tratos.

Es decir, buscará que antes del próximo lunes sean interrogados ante el juez Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortes Vallarta, y Eduardo y Ricardo Estrada Granados, detenidos el 27 de abril de 2012 por la Policía Federal en la colonia Carlos Hank González, de la Alcaldía Iztapalapa, y señalados como presuntos miembros del grupo delictivo Los Zodiaco.

Los dos primeros son hermano y primo, respectivamente, de Israel Vallarta Cisneros, ex novio de Cassez.

Al inicio de la diligencia de declaración preparatoria, se presentó un abogado de oficio como representante del ex mando policiaco, sin embargo, poco después el acusado nombró como defensor particular a Juan Antonio Orozco.

Durante la diligencia, se le dio a conocer los detalles de la acusación a Cárdenas Palomino y se le señaló que, como superior jerárquico del grupo de policías que detuvieron a los presuntos plagiarios, «les autorizó para que les infligieran sufrimientos graves físicos y psíquicos, con el fin de obtener de la torturada una confesión».

las denuncias

Los supuestos secuestradores, quienes hoy continúan presos, denunciaron que los agentes aprehensores les propinaron golpes físicos y maltrato psicológico, para que confesaran su participación en un plagio.

En este caso también se ordenaron las aprehensiones de los agentes Maricela García Toledo, María Soledad Bonilla Tlaseca, Rafael Mayorga Amador, Ricardo Cuatzo Lozano, Christian Arturo Fabila Molina y Alberto Jesús Cano Maldonado.

También, Fernando Valdez Aparicio, Jaime Hazael Gutiérrez Valdez, Julio Ávila Mejía, Maclovio Bárcenas Olmos, Facundo Paul Huerta Pérez y Horacio Parra Rubio, de acuerdo con el mandamiento judicial librado en la causa penal 10/2020.

Los 12 federales participaron en el operativo de abril de 2012 en Iztapalapa y todos ellos continúan prófugos de la justicia. Cárdenas es hasta hoy el único detenido por este asunto.