Golea Estados Unidos al Tri Femenil 4-0

Las aztecas no pudieron mostrar mejoría y en su sexto encuentro amistoso del año fueron apabullas por las número uno del mundo, que se alistan para los Juegos Olímpicos de Tokio

Tal y como se esperaba, el Tricolor Femenil no pudo mostrar mejoría y en su sexto encuentro amistoso del año fueron goleadas 4-0 por parte de Estados Unidos, el número uno del mundo, que se alista para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Mónica Vergara no encuentra su once ideal y nuevamente volvió a experimentar con la defensa, donde Jocelyn Orejel y Karina Rodríguez se vieron superadas ampliamente, lo mismo ocurrió en la lateral con Bianca Sierra que lució inoperante.

Fue cuestión de tiempo para que el equipo norteamericano comenzara a imponer condiciones. Al 21′ llegó el 1-0 de parte de Samantha Mewis, quien aprovechó una jugada que inició Megan Rapinoe, además de que se equivocaron en la salida Sierra y Rodríguez.

Christen Press hizo el 2-0 al 39′, tras una brillante jugada colectiva donde dejaron sembradas a 5 jugadoras mexicanas.

Sin duda, en este encuentro fueron mucho más exigidas las jugadoras de la defensa del Tri que el resto, solo que Vergara no ha podido encontrar a las idóneas para verse más compactas y con un mejor dominio de su zona.

Rapinoe se perdió el tercero tras la intervención de la portera Emily Alvarado, quien tuvo una noche de altas y bajas, pues así como apareció para atajar tres balones que iban a gol, regaló el tercero de la noche.

Tobin Heath acababa de ingresar y al 73′, con un disparo de media distancia venció a Alvarado que estaba mal parada bajo el arco y sólo vio pasar el esférico.

Con la derrota pintada en la cara, en la recta final, Vergara hizo algunos cambios para ver a otras jugadoras, regaló más espacios al sacar a Rebeca Bernal, que fue la mejor jugadora del Tri.

Press apareció nuevamente al 85′ y ante la complacencia de la zaga mexicana puso el 4-0.

La ofensiva mexicana desapareció, apenas una llegada de María Sánchez en 90 minutos y sin poder hilvanar alguna jugada de peligro, también quedó a deber.

La estratega nacional ha convocado a 46 jugadoras a lo largo de estos meses de trabajo, y sigue sin cambiarle el rostro al Tri, aunado a que tampoco ha podido encontrar un equipo titular al que pueda ir acoplando para enfrentar la eliminatoria mundialista.

El lunes 5 ambos equipos se volverán a enfrentar.