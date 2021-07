Gestiona gobernadora reapertura de la frontera

En virtud del avance de la vacunación en varios estados fronterizos, entre ellos Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, como presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), solicitó a la Cancillería Mexicana y la Embajada de México en Estados Unidos gestionar la pronta reapertura de la frontera para viajes no esenciales.

Al encabezar una reunión de trabajo de la Conago con Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Ximena Escobedo Juárez, directora general de Coordinación Política de la SRE; el embajador Esteban Moctezuma Barragán y gobernadores de diferentes estados, la mandataria sonorense destacó la importancia de gestionar la pronta reapertura de la frontera, pues con ello se podrá recuperar mucho más rápido la economía del país y de los estados fronterizos.

“Para nosotros es muy importante, a través de un diálogo proactivo y productivo, solicitar a las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores su apoyo para gestionar la apertura de la frontera a los viajes no esenciales, es muy importante para el país y, sin duda, para los estados fronterizos, queremos competir en los mercados, facilitar la movilidad y restablecer los vínculos comerciales tan necesarios para ambos lados”, expresó.

Además, recalcó la importancia de la modernización de los puertos fronterizos para facilitar la exportación e importación de productos y como ejemplo citó a Sonora, donde la ampliación que hizo el gobierno de Estados Unidos en todos los cruces, y en especial en Nogales, que es el más activo, ha generado grandes ventajas competitivas, por lo que es necesario concretar los proyectos que ya existen para hacer lo mismo del lado mexicano y agilizar con ello el comercio transfronterizo.

Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, ante la solicitud que realizó Pavlovich Arellano, enfatizó que saben de la relevancia que tiene la apertura de la frontera para viajes no esenciales y confió en que después de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México y con las pláticas y gestiones que se han tenido con funcionarios de ambos países, sea pronto esta reapertura.

El embajador Esteban Moctezuma estableció que aun cuando el tema de la reapertura de la frontera solo lo puede decidir el gobierno de Estados Unidos, por parte de México se tienen las herramientas para gestionar y que la respuesta sea positiva, entre ellos, que el tema sanitario ya no es motivo para tenerla cerrada, pues los estados fronterizos por el lado mexicano tienen ya un amplio porcentaje de la población vacunada contra Covid-19.

En su intervención, Ximena Escobedo Juárez, al hablar de la importancia del intercambio transfronterizo para el país, destacó como caso de éxito la Megarregión Sonora-Arizona, modelo de integración regional, complementariedad económica y cooperación que desde el Gobierno Federal debe seguirse impulsando y replicando.