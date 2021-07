Gana Pau demanda a Gerardo Bazúa; podrá viajar a Europa con su hijo Eros

Una juez de la Corte de Miami desestimó la demanda interpuesta por la ex pareja de la cantante, quien argumentaba que el viaje ponía en riesgo la salud del menor por el Covid

La cantante Paulina Rubio podrá viajar a Europa con su hijo Eros, así lo determinó una juez de la Corte de Miami, quien desestimó la demanda interpuesta por Gerardo Bazúa, quien argumentaba que el viaje ponía en riesgo la salud del menor por el Covid.

«Perdón, pero esto no me parece que sea un problema a por la situación de Covid. Me parece más una objeción porque Gerardo Bazúa también querría viajar tal y como lo hace Paulina Rubio», dijo la jueza en una audiencia virtual que realizó hace algunos días.

En la audiencia la cantante también aseguró que el padre de su hijo había sido informado en tiempo y forma; sin embargo, él tardó en responder y esto ocasionó gastos extra.

Finalmente la jueza le otorgó a la cantante el permiso para viajar con su hijo, pero le pidió seguir todas las medidas sanitarias para no ponerlo en riesgo.

«Creo que es importante que los niños puedan disfrutar de unas vacaciones con sus padres», concluyó la jueza.

Para Paulina Rubio el panorama era distinto el año pasado, cuando impidió que su otro ex, Nicolás Vallejo Nágera (Colate) viajara a Europa con su hijo mayor, Andrea Nicolás, con quien tenía planes de pasar el verano en España.

«Entiendo que esto es un viaje familiar y que tanto el señor Nágera como su hijo están emocionados por hacerlo, pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo.

«Así que, lo lamento mucho, pero creo que habrá más viajes y no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España», señaló en su momento el magistrado.