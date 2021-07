Frustra a «El Tecatito» arbitraje de Concacaf

Jesús Manuel Corona, mediocampista de la Selección Mexicana, reconoció que es frustrante no poder jugar tranquilo ante el pésimo arbitraje en la Copa Oro, que los deja desprotegidos.

«Ahí sí le veo un poquito de frustración, hablando de mí, porque lo comentábamos muchos, del arbitraje; si ellos nos cuidaran un poco más, antes de tres, cuatro patadas, o antes de la de «El Chucky'», explicó «El Tecatito» este martes en video conferencia.

«Si él hubiera mostrado una amarilla, o hubiera ido al VAR a ver una jugada o les hubiera dicho algo, ellos se calmaban, intentaban no llegar tarde; el problema es que no hubo eso y ellos agarraron más confianza, entonces termina siendo frustrante para uno porque aquí no tenemos cómo ganar, ni cómo nos ayuden».

El volante del Porto consideró que eso también lleva a la afición a desesperarse y terminar por lanzar el grito homofóbico.

«Entre la desesperación, con la gente y el grito, la gente empieza a desesperarse, a gritar cosas, es un envolvimiento de cosas», agregó.

Corona reveló que pegó mucho la lesión de Hirving Lozano en el grupo pero buscarán mañana el triunfo ante Guatemala por él.

«A todos nos conmovió mucho el estado físico de él, cómo se dieron las cosas, pero hemos estado en contacto con él y el grupo lo respalda, estamos con él», apuntó.

«Es una baja muy importante para nosotros, pero lo más importante es que esté bien, y estamos bien, lo vamos a hacer por él, por nosotros y por todos los mexicanos».