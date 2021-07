Filtran audios de Britney Spears pidiendo ayuda

Sam Lutfi, ex manager de la cantante, dijo que esto prueba que la cantante lleva al menos una década queriéndose librar de su tutela

Sam Lutfi, ex manager de Britney Spears, publicó en su cuenta de Instagram una serie de mensajes de audio que prueban que la cantante lleva al menos una década queriéndose librar de su tutela.

«Hola, soy Britney Spears. Es domingo 18. Solo quiero que sepas que quiero salir de esta tutela. Mi tutor me ha chantajeado con las visitas a mis bebés. Estoy confinada, restringida y despojada de mis derechos civiles. Y exijo al estado de California que revise este caso porque siento que es ilegal. Adiós», dice una de las publicaciones.

Se trata de cuatro publicaciones con audio e imágenes nunca antes vistas en las que Britney, en voz desesperada, pide salir de la tutela y también afirma temer por que su padre le quite a su hijos.

«Hola, soy Britney Spears. Vuelvo a llamar sólo para asegurarme de que, durante el proceso de eliminación de la tutela, se sepa que mi padre me ha amenazado varias veces, ya sabes, dice que se llevará a mis hijos

«Solo quiero que me garanticen que todo estará bien con el proceso y que ustedes se están encargando de todo, que las cosas seguirán igual en lo que respecta a mi tiempo de custodia. Eso es todo, adiós», se escucha en otro audio.

Sam Lutfi quien trabajó con Britney entre 2007 y 2008, y que incluso fue culpado por su familia de ser el causante de su colapso, le dijo a Page Six que ya hace años que había filtrado esos audios, y que ahora lo volvía hacer porque estaban teniendo más relevancia.

«Hola, soy Britney Spears. Quiero que Jon Eardley y John Patterson me representen como abogados designados por la Corte en mi mejor interés y mis mejores deseos», dice la intérpre de «Toxic» en otro video.

En su cuenta, Lutfi también asegura que los audios ya han sido desestimados anteriormente, y que eso le habían costado mucho dinero y habían afectado su imagen. Actualmente el ex manager tiene tres órdenes de restricción para no acercarse a Britney.