Exigen ex trabajadores a AguaH pago de liquidación

Un pequeño grupo de ex trabajadores de Agua de Hermosillo, con hasta 40 años de servicio, se manifestaron en las oficinas centrales del organismo operador para exigir el pago de su liquidación.

Desde temprana hora, cuatro personas con pancartas se hicieron presentes en las instalaciones de la Dirección General de la Paramunicipal, para exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la Junta de Conciliación el pasado 14 de julio y se les realice el pago total del finiquito, que estaba pactado para el día 23 del mismo mes.

Roberto Valencia, manifestó que desde el pasado cinco de junio que dejaron de laborar en el organismo para iniciar su proceso de jubilación, solo han percibido iba mínima cantidad de su finiquito, y las autoridades no les han dado respuesta sobre el resto del recurso que se les adeuda.

“Dicen que no hay dinero, pero lo que más se mueve ahí es dinero; ahorita se está pagando a proveedores y al trabajador lo están dejando de lado, lo que va en contra de lo que establece la Ley Federal del Trabajo”, dijo.

Señaló que son seis trabajadores con 19 hasta 40 años de servicio los que están en la misma situación, a quienes las autoridades de Agua de Hermosillo se comprometieron a pagarles su finiquitó en dos y cuatro emisiones pero solo han recibido una.

“Hemos tenido reuniones con directivos de Agua y se llegan a acuerdos que luego no cumplen. Si no cumplen con lo escrito, menos con lo verbal. Es la peor administración de Agua de Hermosillo que ha habido, porque no respetan los derechos de los trabajadores”, dijeron.

Adelantaron que el próximo lunes acudirán nuevamente a la Junta de Conciliación para exigir sus pagos en forma adecuada, y de no haber un acuerdo, tomarán acciones de tipo penal y luego social, para que les paguen lo que les corresponde.