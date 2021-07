Es vital seguir utilizando el cubrebocas: Enrique Clausen

Este día se confirmaron 22 decesos y 456 nuevos casos positivos en Sonora, por lo que es urgente evitar que los contagios sigan en aumento

A pesar de que en algunas partes de Estados Unidos la gente ya no use cubrebocas, esto no es lo correcto, los contagios van al alza al igual que en México, de ahí la importancia de seguir respetando las medidas y protocolos sanitarios, indicó Enrique ClausenIberri, tras informarse que este día se confirmaron 22 decesos y 456 nuevos casos en el estado.

“Se los he comentado, estamos viendo en la televisión y en redes sociales que muchos estados de la Unión Americana ya no usan cubrebocas. No te vayas con la finta, seguramente eso no está bien, no es lo correcto. Cada vez se comprueba más que no están fuera de peligro”, expresó.

Las infecciones de Covid-19 están al alza, y las camas de hospitales se están llenando, por cierto, muy rápido otra vez. Sí han bajado su tasa de mortalidad pero todavía su porcentaje de personas vacunadas, al igual que nosotros, todavía no es el óptimo. Concluyamos juntos, sigamos con nuestro cubrebocas bien puesto”, dijo.

En el reporte diario, se informó de 22 fallecimientos, en 15 hombres y siete mujeres, siete de las personas eran residentes de Hermosillo; cuatro de Guaymas; tres de Cajemeytres de Caborca; dos de Pitiquito; una de Nogales, Altar; y una de Navojoa, con lo que se acumulan un total de seis mil 717 defunciones.

Asimismo, se registraron 456 nuevos casos por Covid, en 239 mujeres y 217 hombres, para un total de 86 mil 798 casos en la entidad.

De los contagios nuevos, 191 son residentes de Hermosillo; 82 de Cajeme; 45 de Guaymas; 35 de Empalme; 25 de Navojoa; 14 de Caborca; 13 de San Luis Río Colorado; 11 de Huatabampo; ocho de Nogales y Puerto Peñasco; seis de Benito Juárez; cinco de Etchojoa; cuatro de Bácum; dos de General Plutarco Elías Calles, San Miguel de Horcasitas, y dos de Pitiquito; uno de Opodepe,Sahuaripa; y uno de Agua Prieta.

Se confirmaron 18 casos pediátricos, en 12 niñas y seis niños, acumulándose mil 995 y se confirmaron tres casos en mujeres embarazadas, para totalizar 607 casos; 16 de los 456 casos fueron en trabajadores de la salud de distintas instituciones. Se dieron de alta a 11 pacientes y hasta el momento 76 mil 459 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 159 mil 979 pruebas; se han confirmado 86 mil 798 casos y se han descartado 73 mil 181; en cuadro leve, 8 mil 449 casos, 3 mil 308 activos y 5 mil 141 concluyeron su seguimiento; 71 mil 318 pacientes se han curado y 314 pacientes se encuentran hospitalizados, 47 de ellos estables, 192 graves y 75 críticos