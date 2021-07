Es Leslie Grace la nueva Batichica

El filme tendrá su lanzamiento en HBO Max y se convertirá en uno de los primeros proyectos importantes de DC en tener un estreno exclusivo en la plataforma de streaming

La cantante Leslie Grace se unirá al universo cinematográfico de DC Comics interpretando a Batichica en una película independiente, de Warner Bros., de acuerdo con Entertainment Tonight. El filme tendrá su lanzamiento en HBO Max y se convertirá en uno de los primeros proyectos importantes de DC en tener un estreno exclusivo en la plataforma de streaming.

Los cineastas Adil El Arbi y Bilall Fallah serán los directores del largometraje a partir de un guion de Christina Hodson; será producido por Kristin Burr.

Grace incursionó recientemente en el cine con su participación de «En el Barrio», filme de Jon M. Chu basado en el musical de Lin Manuel Miranda en el que interpretó a Nina Rosario.

«Este es mi primer ‘algo’ en pantalla como actriz, lo que una anomalía de primeras veces. Es raro cuando encuentras proyectos y gente que te hacen sentir como en casa. Sabía que iba a ser muy consentida por esta experiencia», comentó la intérprete de «Lo Siento» en una entrevista en mayo.

«Interpretar a Nina Rosario se pareció mucho a mi propia experiencia personal. Y luego llegar a interpretar a un papel como el de Nina con gente que se siente como familia, que se volvió mi familia y que es brillante, eso no ocurre todos los días. Me siento y me sentí todos los días muy bendecida».