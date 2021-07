Muere Zizinho a los 59 años

Zizinho, quien jugara para el América y Monterrey y padre de Giovani y Jonathan dos Santos, ha fallecido este jueves 29 de julio a la edad de 59 años.

Su hijo Jonathan se encuentra concentrado con la Selección Mexicana y, a pesar del suceso, se mantuvo concentrado con el equipo para el partido de anoche contra Canadá, en la Semifinal de la Copa Oro.

Se desconocen las causas del fallecimiento, presuntamente a causa de Covid-19.

Zizinho, que nació en Pernambuco, Brasil, llegó al América en 1980, cuando apenas tenía 18 años.

De ahí nace el amor de Giovani, Jonathan y Éder por el cuadro americanista, club en el que su padre se coronó en la temporada 1983-84, la del mítico título contra las Chivas.

Por eso cada que les preguntaban a los Dos Santos sobre el equipo de sus amores en México no dudaban en señalar al América, al que su padre defendió.

«El Club América lamenta el sensible fallecimiento de Geraldo Francisco dos Santos Javier «Zizinho», ex jugador y campeón de nuestro club; padre de Giovani y Jonathan dos Santos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al dolor de familiares y amigos. Q.E.P.D», expresó el equipo.

También la Selección Mexicana envió sus condolencias.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento de Zizinho. Mucha fuerza @jona2santos y @OficialGio, estamos con ustedes y su familia».

Zizinho también jugó para el León y Necaxa, además de que fue uno de los pilares del equipo de futbol rápido La Raza, de Monterrey, en la década de los noventa.