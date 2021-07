Las bandas del crimen organizado no les temen a las fuerzas policiacas de Sonora

La delincuencia organizada no les teme a las fuerzas policiacas que operan en el norte el estado, ya que después de realizarse una reunión de seguridad en Magdalena de Kino, las balaceras continúan en forma normal como en los últimos tres meses. Este viernes los “malosos” cerraron la semana con una balacera más sin importarles las estrategias acordadas por las autoridades para acabar de una vez con los grupos “del mal” que tienen con el “Jesús en la boca” a la ciudadanía.

No se sabe que tipo de operaciones acordaron las autoridades para terminar con la violencia en Sonora, pero lo cierto es que esta continúa y se mira lejos una posible solución al problema, ya que la delincuencia organizada, que tiene sus mandos en la entidad, no ha tenido contacto con los gobiernos federal y estatal. Los cabecillas, que aquí radican en Sonora, deben de estarse burlando de los resultados de la reunión. Los malosos no tienen nada en contra de las autoridades.

Al menos en los hechos sucedidos en Magdalena de Kino y otros municipios de Sonora, el pleito es entre los diferentes grupos del crimen organizado que operan en la región. Los enfrentamientos entre las fuerzas policiacas y las del mal, se dan en ocasiones porque de plano se llegan a topar y se inician las balaceras. Los delincuentes buscan el control de los municipios al llegar, en algunos casos, a tomar decisiones que tendrían que hacer los presidentes municipales o el estado.

Muchos alcaldes de municipios pequeños son sometidos por los grupos de criminales y ellos no saben qué hacer, porque son amenazados…Otros, simplemente los dejan ser, porque no cuentan con los recursos como para enfrentar esas bandas teniendo que convivir con ellos. Además, estos dejan dinero a la comuna, rentan casas, ocupan hoteles, compran alimentos, se surten de combustibles, en fin, tratan de llevarla bien, una medida inteligente para mantener la paz.

Las autoridades ya demostraron que no pueden acabar con la violencia que se está generando en todo el país, en donde, por supuesto, incluye a Sonora, un estado que años atrás era un ejemplo de paz social, en donde solo se registraban robos a casa habitación y a empresas, pero no sucedían todos los días, ni mataban personas. Se reportaban pocos robos de vehículos y muy pocos asaltos a mano armada a transeúntes…Los tiempos han cambiado mucho, desgraciadamente para mal.

Tonatiú López clasificó a semifinales de Atletismo en Juegos Olímpicos en Tokio 2020

El atleta mexicano Tonatiú López quedó en el primer puesto del quinto hit al registrar un tiempo de 1:46.14 en los 800 metros. El sonorense consiguió el boleto a las semifinales, mismas que se disputarán el próximo 2 de agosto a partir de las 6:25 am, en tres hits. Dentro de esta prueba, únicamente 24 de los 48 participantes consiguieron su boleto a la antesala por conseguir las preseas Olímpicas.

Clasificado en la posición 53 del ranking mundial, el mejor registro del mexicano en 800 m, es de 1:43.44. Mientras que el Récord Mundial y Olímpico es de (1:40.91) perteneciente al keniata David Lekuta Rudisha impuesto el 9 de agosto en Londres 2012.

Alejandra Valencia queda fuera de Olimpiadas por milímetros en tiro con arco

Milímetros separaron a la sonorense Alejandra Valencia de pelear las medallas en el tiro con arco individual al quedar eliminada con una flecha de desempate ante la estadounidense Mackenzie Brown, en la ronda de cuartos de final del tiro con arco. Alejandra se despidió así de unos Juegos Olímpicos donde demostró ser una de las mejores arqueras del mundo y cargada con la medalla de bronce en el Equipo Mixto.

Después de terminar empatadas 5-5 luego de cinco sets, Valencia y Brown tuvieron que dirimir al ganador a una flecha y aunque ambas dieron en el círculo del 10, la flecha de la estadounidense quedó más cerca del centro. Los dos primeros sets acabaron empatados 27-27 en los que Alejandra tuvo la oportunidad de llevárselos, especialmente el segundo en el que le bastaba un ocho en su tercer intento, pero su flecha dio en el siete.

Pero Alejandra volvió a demostrar todo su temple al tirar tres dieces en el tercer set para imponerse 30-27 e irse arriba 4-2. En el cuarto set volvió la paridad de 27-27 para colocar el marcador 5-3 y la estadounidense lo empató al quedarse el quinto 28-27. En octavos de final, Valencia Trujillo había despachado a la francesa Lisa Barbelin por 6-0, luego de imponerse en tres sets corridos…Felicidades a la hermosillense por su gran actuación en los Juegos Olímpicos.

