Vecinos que viven con violencia no creen que no se pueda detener a los delincuentes

Los municipios del norte del estado de Sonora en donde están asentados los grupos del crimen organizado son muy pequeños y con pocos habitantes para que las autoridades no puedan dar con los delincuentes y los cientos de armas de alto poder que manejan. Eso no lo creen los residentes de Magdalena de Kino, Nogales, Santa Ana, Altar, Ímuris y Caborca, entre otros. Además, como ya lo he señalado en otras entregas, los delincuentes no se esconden para cometer sus fechorías.

Son muchas las declaraciones de los funcionarios de los tres niveles de gobierno, sin embargo, el problema de violencia cada día crece más en donde todo parece indicar que los grupos de las diferentes fuerzas policiacas no hacen nada para evitar que la violencia siga creciendo, dejando más muertes y terror en toda la región. Los grupos de criminales se pasean por los municipios en sus poderosos vehículos pickup con las armas largas y cortas en sus manos. Además, traen granadas.

Esta situación se registra en todo el estado, principalmente en Guaymas, Empalme y Ciudad obregón…Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, se ha convertido en una de las poblaciones más violentas del mundo, para que usted amigo lector, lectora, tenga una idea de cómo andamos en Sonora. En Cajeme existen bases de la Policías Militar, federal y estatal, más la policía municipal, pero en los tres años de actual administración la situación de violencia no cesa.

Se nota un vacío de poder en el Gobierno de Sonora, independientemente de las vacaciones

Alfonso Durazo Montaño, que ya está actuando como gobernador en muchos asuntos, debería también abordar los temas de la violencia, el regreso a clases y la vacuna anti Covid, para que los sonorenses sepamos que trae entre manos…Realiza muchos viajes a la ciudad de México y se entrevista con funcionarios federales y, salió de gira por los Estados Unidos, por lo que podría expresar su punto de vista sobre esos tres temas que se encuentra de moda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, está encaprichado de que los niños y jóvenes regresen a clases presenciales el próximo 31 de agosto, se calmen o nos los contagios de la pandemia del Coronavirus…En Sonora se han incrementados los casos del virus en lo que va del mes de julio y, a como vamos, para esa fecha estaremos contaminados todos.

Con la experiencia que trae como exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el país, debería de participar con los grupos policiacos y los militares para frenar la violencia en la entidad. Durazo Montaño debe de conocer a algunas cabezas que controlan a los grupos del crimen organizado en Sonora…Hay que poner orden para que regrese la paz a la entidad.

Se está notando un vacío de poder en el gobierno estatal, por lo que urgen que alguien tome las riendas, de perdida el secretario de Gobierno, Juan Ángel Castillo Tarazón, que no se deja ver, a lo mejor los reporteros no lo conocen porque no se ven en los medios entrevistas con él…Es muy peligro ese vacío de poder en un gobierno estatal…La gente piensa que ya entregaron el poder.

Detienen a dos personas con armas de fuego en Cajeme

Dos personas quedaron detenidas por posesión de arma de fuego durante la colaboración operativa que realiza la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Cajeme.

Se trata de Manuel “N”, de 23 años de edad y un menor de 17 años, que fueron asegurados la noche del miércoles 28 de julio en las inmediaciones de la calle Pascual Orozco en la colonia Villas del Palmar, después de que el Ejército Mexicano solicitara el apoyo de la Policía Estatal para la detención de personas armadas.

Personal de la Sedena reportó la presencia de las dos personas a bordo de una motocicleta Italika, a quienes, una vez aseguradas, se les incautaron dos armas de fuego, un calibre .40mm con cargador y 13 cartuchos y una pistola calibre .45 con seis cartuchos… Como vemos cualquiera trae un arma y no cualquiera, sino de grueso calibre… Hasta aquí los comentarios, regreso mañana con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson