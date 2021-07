Con todo “blindaje” en los municipios de norte de Sonora se registraron balaceras

A pesar de que se encontraba “blindada” la región desde Magdalena de Kino hasta Caborca, en el norte de Sonora, con presencia de agentes efectivos de la Guardia Nacional, Ejército, Policías Federales, estatales y municipales, siguieron los “tiroteos” sin que se hayan detenidos a delincuentes. Lo que sí se ha notado es la falta de vehículos particulares en las carreteras, incluyendo la México 15, en toda esa área que ya lleva una semana violenta. Este miércoles se paralizaron las actividades comerciales, incluyendo cierres de bancos, en Magdalena.

La situación es preocupante, porque la tierra de Luis Donaldo Colosio Murrieta, excandidato a la Presidencia de la República y de la Gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, parece un pueblo fantasma después de seis días de balaceras entre grupos delincuenciales…Lo que se me hace raro es que las fuerzas policiacas no den con los responsables, cuando son municipios muy pequeños. Además, los “malosos” no se esconden y todas sus fechorías las cometen a la luz del día.

Es más, conviven con la gente del pueblo y se surten de mercancía en las tiendan de conveniencia, principalmente comida rápida. Las autoridades quieren que la gente del pueblo denuncie a las bandas del crimen organizado, pero no tiene porqué la ciudadanía hacer el trabajo de las policías, militares y demás. La gente común y corriente, trabajadora, no tiene porque inmiscuirse en asuntos que solo las autoridades y los cabecillas de estas bandas pueden llegar a acuerdos.

Las fuerzas del mal que operan en Sonora son muy poderosas tanto en armamento como en lo económico y sus cabecillas tienen residencia en los diferentes municipios de la entidad, por lo que los grupos de inteligencia del Ejército, así como de las policías federal y estatal, deben de saber quiénes son, al menos tener una idea para iniciar una investigación, caiga quien caiga. Los sonorenses no creen que no puedan dar con ellos, cuando, supuestamente hay muchos detenidos.

Con un detenido tienen las autoridades para desmembrar una banda de criminales, pero son muy fuertes e influyentes las “fuerzas del mal” que es imposible capturar a las cabezas grandes. Mientras, seguirá muriendo mucha gente inocente en las balaceras que se registran en todo lo largo y ancho de Sonora…Los grupos criminales se mueven de un municipio a otro, a veces se concentran en el norte y a veces en el sur…También en los pueblos de la sierra y del río de Sonora.

La región noroeste será un lugar de oportunidades y crecimiento económico: Alfonso Durazo

Haremos de Sonora y de la región noroeste un lugar de oportunidades de inversión y crecimiento aseguró Alfonso Durazo Montaño en su gira de trabajo por Estados Unidos. En Washington el gobernador electo informó a través de sus redes sociales sobre su reunión con el embajador Esteban Moctezuma Barragán y con el senador demócrata Ben Ray Luján:

“Extraordinaria reunión con el embajador de México en Estados Unidos, @emoctezumab, con quien trabajaremos de la mano para la captación de oportunidades de inversión en el estado. Agradezco su disposición y estoy seguro de que haremos de la región binacional un lugar de oportunidades y crecimiento.

En la reunión también nos acompañó el Senador de Nuevo México, Ben Ray Luján, a quien agradezco la disposición de fortalecer la relación entre su estado y Sonora”.

Durazo Montaño informó que la exembajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, participará en el Consejo de Desarrollo Sostenible del estado para “promover la inversión en Sonora por parte de diferentes sectores”, y que su experiencia ayudará a facilitar las inversiones al estado para llevar bienestar a las y los sonorenses.

Pronostican aguaceros para Sonora, incluyendo Hermosillo para este jueves

Según pronósticos, este jueves lloverá en todo Sonora y en Hermosillo, con vientos intensos de hasta 70 Kilómetros por hora e incluso podría caer granizo. Las posibilidades de lluvia son de un 70 por ciento…Las autoridades recomiendan no salir y no exponerse a la lluvia, ya que para una desgracia no hace falta nada, más en una ciudad como Hermosillo…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteron