Se paralizan actividades en el medio gubernamental a causa de vacaciones de verano

Se encuentran paralizadas las actividades de los gobiernos federal, estatal y municipales en Sonora por motivo de vacaciones de verano; también se tiene pensado cerrar algunas empresas debido a la nueva Cepa del Coronavirus, para evitar más contagios. De plano esta pandemia superó por mucho a las autoridades y hasta ahora no han podido hacer nada para frenarla. Cabe señalar que la gente no ha dejado de vacunarse, sin embargo, los contagios y muertes continúan. Los gobiernos no haya qué hacer y solo exhortan a la población a que se cuiden lavándose las manos muchas veces al día con agua y jabón, no saludar de beso en la mejilla, ni de abrazo, ni de manos.

Tampoco visitar lugares en donde se concentre mucha gente, ni hospitales si no se tiene la necesidad de hacerlo, ni funerarias, ni panteones, porque el Coronavirus continúa entre nosotros y ahora viene la nueva ola con más fuerza.

Vale más cuidarnos hasta donde se pueda, porque las personas no pueden vivir encerradas, ya que tiene que salir a la calle en busca del sustento familiar laborando en empresas privadas, en los tres niveles de gobierno, en pequeños negocios al aire libre de venta al público y los tradicionales vendedores ambulantes de tacos, hotdogs, etc.

El presidente Andrés Manuel López Obrador “ya tiró la toalla” y dijo que ya no se tomarán restricciones y que cada quien se cuide de la enfermedad como puede, porque ya estamos grandecitos…

Ojalá que los gobiernos estatales no el hagan caso al presidente, porque si cuidándose uno, los contagios y muertes no cesan, menos mandando “al diablo” todo. El Gobierno federal ya demostró que no puede acabar con la enfermedad y le dejó toda la responsabilidad a la ciudadanía…La gobernadora Claudia Pavlovich no puede hacer nada, porque ya se va.

Se convierten las calles de Nogales en ríos llevándose todo lo que encuentran a su paso

Este martes las fuertes lluvias causaron destrozos en el municipio de Nogales, así como en toda la región fronteriza de Sonora, donde se registraron inundaciones, crecimientos de arroyos y derrumbes. Esto dejó automóviles arrastrados por las corrientes, así como la muerte de una mujer. Videos y fotografías muestran de primera mano la escala de la destrucción causada por las corrientes de agua, que circulan por casi todas las calles y avenidas de ambos Nogales.

La más reciente víctima fatal se trataba de una joven a bordo de un vehículo, quien murió tras ser arrastrada por la corriente de un arroyo en Nogales. De acuerdo con el informe del caso la joven se encontraba en la calle 5 de febrero alrededor de las 15:00 horas, donde la unidad sufrió un fallo mecánico y quedó a merced de las aguas, que voltearon la unidad.

Al momento del incidente la mujer se encontraba al teléfono con su pareja, a quien intentó alertar de su situación; un momento después se perdió toda comunicación con ella y se dio aviso a las autoridades para iniciar la búsqueda y rescate. Cuando los bomberos encontraron el vehículo la víctima ya no presentaba signos vitales.

Mientras la familia de la joven deberá buscar la forma de dar el último adiós en medio del estado de emergencia, se espera que las lluvias continúen. Hasta las 17:00 horas de este martes Nogales continúa siendo la primera ciudad más llovida en todo México con 4.00 milímetros de precipitación, el segundo lugar es Campeche que apenas llega a las 2.00 unidades.

El alcalde de Nogales, Jesús Pujol Irastorza ha recibido críticas por parte de usuarios de redes tras haber afirmado que estas lluvias inusuales se tratan de “buenas noticias” para la ciudad, al tiempo que aseguraba que el personal del ayuntamiento redobla esfuerzos para ayudar a la población afectada.

Por otra parte, todo el día de ayer la ciudad de Agua Prieta evaluaba la posibilidad de establecer el estado de emergencia debido a los daños dejados por las lluvias del fin de semana. Se reportan derrumbes de viviendas y daños a las estructuras, inundaciones, vehículos arrastrados y otras situaciones que ponen en riesgo a la población. Dependencias federales han iniciado la repartición de insumos en apoyo a los damnificados, que aumentan con cada tormenta en la frontera.

Cananea, por su parte, reporta problemas causados por la caída continua de granizo durante las tormentas, que ha agravado los ya significativos daños de la lluvia. Pobladores de la zona pudieron ser testigos de cómo el hielo se acumulaba en varios puntos de la ciudad.

Mi más sentido pésame para mi amigo Rafael Cano, por el deceso de su esposa Mirian

Antes de cerrar este espacio quiero enviar mi más sentido pésame a mi amigo y compañero periodista, Rafael Cano Franco, por la muerte de su señora esposa, Mirian Martínez, acaecida este martes en Hermosillo…Rafael es el presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores… Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson