Continúa la violencia en Sonora, tanto en el sur como en el norte; ¿Y, la Guardia Nacional?

No han podido frenar la violencia registrada en Sonora las fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, por más declaraciones políticas que se hagan todos los días, la realidad es otra y el estado sigue teñido de rojo. Las bandas del crimen organizado han tomado el control en algunos municipios del norte y del sur, no habiendo autoridad que los pare, ni la Guardia Nacional, que están entrenados para matar…Los policías municipales y estatales no se arriesgan a enfrentarse a los grupos armados y, los soldados, tampoco. Entonces, quién protege a la ciudanía. ¿El chapulín?

Los municipios del sur del estado, Cajeme, Guaymas, Empalme, Villa Juárez, Vícam, incluyendo los ocho pueblos yaquis, no cesan los crímenes, al igual que en el norte, Santa Ana, Magdalena, Ímuris, Caborca y Nogales, entre otros, en donde a diario se reportan balaceras entre bandas de criminales sin que nadie haga nada para poner orden…Los militares llegan cuando los enfrentamientos se calmaron y los protagonistas se escondieron. La pregunta es, ¿qué tan grande son estos municipios que no se pueda dar con los delincuentes que tienen asustada a la gente?

La mayor parte de la semana pasada, se registraron balaceras en Ímuris, Santa Ana, Magdalena y Benjamín Hill, todas a plena luz del día, mientras los agentes de policías se encontraban en cuartelados y temerosos de que les atacaran sus resguardos.

Los policías temen perder sus vidas en enfrentamientos desiguales, en donde “los malos” utilizan armas de grueso calibre, incluyendo metralletas y ellos siguen con las pistolas calibre 38 y .9 milímetros. Además, para los sueldos que perciben no tiene caso arriesgarse y dejar a sus familias desprotegidas.

Los soldados, al igual que los policías, tampoco le hacen al valiente y esperen que la situación se calme para entrar en acción y recoger los muertos y atender a los heridos…Así se está actuando en Sonora y me imagino que, en todo México, porque la violencia se ha generalizo. Aquí todavía no existen los grupos de autodefensa como en otras regiones…Son grupos del pueblo que se alzaron y tomaron las armas para defender a sus familias y sus pertenencias de los grupos del crimen organizado, que llegan, asaltan y se llevan lo que pueden. Las autoridades no intervienen.

El Gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, debe de traer un plan para frenar la violencia en los 72 municipios de la entidad, porque viene de ocupar el puesto de secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudad del Gobierno federal. Ojalá traiga la “varita mágica” para acabar con el crimen organizado y no dejarle todo al Gobierno federal. Se podría dar el caso, como ocurre actualmente, porque son delitos federales, en donde la responsabilidad es del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Durazo Montaño tiene “vara alta” con primer mandatario.

Guaymas cierra sus playas por incrementos de casos de Coronavirus

Se reúne el Comité Municipal de Salud de Guaymas, para tomar acuerdos sobre las medidas a implementar ante el “semáforo rojo”.

Actividades suspendidas: Playas y servicios de recreación (yates y tours turísticos); Casinos y antros; Bares y cantinas; Gimnasios; Eventos masivos; Eventos sociales; Salones de fiestas; Fiestas en domicilios particulares; Cines, teatros y museos; Actividades deportivas; Albercas públicas y de escuelas de natación privadas; Iglesias y cultos religiosos; Comercio en general.

En sesión celebrada este lunes, la Autoridad Municipal, la Secretaria de Salud, Coesprison, Protección Civil, Delegación del Autotransporte, Directores de los hospitales del IMSS y General de Guaymas, Representante de OCV entre otros integrantes del Comité acordaron, a partir del anuncio de que el municipio de Guaymas se encuentra en riesgo alto (semáforo rojo), según el semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud en el estado, diversas actividades se mantendrán cerradas al menos durante la presente semana.

Estas medidas se mantendrán hasta el próximo día dos de agosto en que se dará a conocer si Guaymas permanece en riesgo alto (semáforo rojo), o cambia a naranja. Las medidas acordadas tienden a buscar disminuir la movilidad de personas para bajar el índice de contagios, ya que es alarmante el número de casos de covid-19 que se están presentando en menores de edad y jóvenes principalmente…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

