Sería una irresponsabilidad el regreso a clases con la nueva Cepa de Coronavirus

Mientras continúen los contagios de Coronavirus en Sonora, no se podrá iniciar clases presenciales, más ahora que la enfermedad está atacando a niños, adolescentes y jóvenes. Eso sería una irresponsabilidad por parte de las autoridades estatales, no importa que la orden venga del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo de que no es lo mismo la educación vía Internet que en los salones de clases, pero no se debe de poner el riego la vida de los estudiantes. Lo que debería de hacer el gobierno es combatir la enfermedad de raíces.

A parte de la vacunación, que por cierto va muy atrasada, no sé que otras medidas esté aplicando el Gobierno federal para frenar la pandemia que tiene infectado a todo el país y paralizada la economía nacional con cierres de empresas sin tener una solución.

Los empresarios ya no aguantan más y necesitan abrir sus negocios, pero sin afectar a la población en general, principalmente el comercio, que es en donde se acumulan las personas a realizar las compras de la despensa familias, ropa de vestir, calzado entre otras cosas.

Los empresarios no pueden seguir pagándoles el sueldo a sus trabajadores sin que estos se presenten a trabajar, más ahora que las nuevas cepas del coronavirus viene más fuerte y contagiosa según las autoridades de Salud…Este nuevo virus ya llegó a Sonora y está afectando a niños y jóvenes, por lo que hay que hacer algo y no es necesariamente enviarlos a las escuelas primerias y secundarias. Las autoridades solo dicen que hay que cuidarnos, pero no sabemos cómo y solo seguimos las instrucciones de no salir, lavarnos las manos, no saludar de besos, manos y abrazos.

La orden de regreso a clases le toca darla a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, porque iniciarán el próximo 30 de agosto y el nuevo gobierno que encabezará Alfonso Durazo Montaño empieza su administración el 13 de septiembre. Me imagino que ambos mandatarios llegarán a un acuerdo y decidirán qué hacer, sin afectar a las familias sonorenses.

No hay que dejar que se expanda el nuevo Coronavirus, menos a los niños que no saben de qué se trata esto. Tampoco a los jóvenes que ya saben qué es una pandemia, ni a los adultos y adultos mayores (abuelos).

La responsabilidad hasta ahora en Sonora es de la gobernadora Pavlovich Arellano y del secretario de Salud, Enrique Clausen, pero no tienen una solución al respecto porque dependen de otros factores…Los gobiernos, federal y estatal, solo dan a conocer a diario los muertos y los nuevos contagios. Esto no soluciona el problema y las personas no pueden quedarse en sus casas porque necesitan salir a la calle a buscar el sustento diario laborando en las empresas y si estas cierran, se viene abajo la economía nacional y estatal…Claudia ya se va, Alfonso va a llegar ¿Qué hacer?

Inaugura Gobernadora Pavlovich modernización de tramo carretero Hermosillo-Mazatán

Para facilitar y hacer más segura la vialidad en complemento del nuevo libramiento de Hermosillo, además de brindar una solución a la problemática del tránsito de vehículos pesados en la zona oriente de Hermosillo, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, inauguró la modernización de tramo carretero Hermosillo-Mazatán.

Acompañada por Ricardo Martínez Terrazas, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), y de Manuel Ibarra Salgado, director general de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, la mandataria estatal señaló que esta obra vendrá a complementar el libramiento de Hermosillo, en el que se trabajó de forma coordinada con la Concesionaria Autopista Libramiento Hermosillo para mejorar y rehabilitar cinco kilómetros para evitar que el tráfico pesado tenga que ingresar a la ciudad.

“La verdad muy contenta porque es un complemento de todo lo que es el libramiento que lo hizo el concesionario, pero aquí lo más importante que estamos haciendo es que esta carretera que va rumbo a Sahuaripa, se amplió en cinco kilómetros, se construyeron, está este puente que lo hizo el concesionario, todos trabajando para que todo el tráfico pesado que pasaba por el bulevar Ganaderos y que afecta al tráfico de Pemex, por ejemplo, las pipas, de Cemex, de Calidra, pues transiten por el libramiento y que toda esta parte sea transitada por gente que se sienta segura”, afirmó.

La rehabilitación de las carreteras en Sonora ha sido prioridad desde el inicio de la actual administración, enfatizó la gobernadora Pavlovich, quien añadió que además con esta modernización del tramo carretero, se beneficia a las familias y personas que se dirigen a los distintos pueblos como Mazatán y Sahuaripa, así como quienes ingresan a la ciudad de Hermosillo por esta rúa.

“Para todos, beneficia a los hermosillenses y beneficia a los que transitan porque van a pasar por Hermosillo, que van también sobre todo a Sahuaripa a Mazatán, aquí ves la amplitud que llega hasta acá, hasta la cementera y como también pueden ir a Guaymas, ir a Nogales por aquí mismo, sin tener que entrar a la ciudad”, mencionó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

