Pleitos entre concesionarios de camiones y choferes tienen décadas

Siempre ha habido problemas entre los concesionarios del transporte público de camiones y los choferes de las unidades, por eso la ciudadanía lo ve como algo normal en Hermosillo…Desde que empezó a prestarse este tipo de servicio con automóviles de cinco pasajeros, después pasaron a combis, más adelante a camioncitos más grandes, hasta llegar a los que vemos ahora de camiones de 40 pasajeros o más. Camiones urbanos siempre ha habido y después llegaron los llamados ruleteros que cobraban un peso, por eso durante mucho tiempo se les conoció como peseros.

Este sector de la sociedad siempre ha tenido problemas, desde que empezaron a operar, porque los concesionarios de los camiones urbanos los vieron como una competencia desleal. ¿Cómo los contentaron?, pues dándoles concesiones de ruleteros a ellos también…Por eso empezaron trabajando en autos de cinco pasajeros hasta llegar a los camiones. Pasó lo mismo con los taxis privados que se otorgaron permiso a la ciudadanía en general y ahora los dueños de taxis públicos también le entraron al negocio de los taxis privados que se conocen generalmente como “Uber”.

Se les conoce como Uber porque fue la primera empresa que entró operando este tipo de servicio que llegó de la Ciudad de México. Opera con vehículos particulares en donde cada uno de ellos tiene su dueño…Después de esta empresa surgieron otras y creo que ya son como 10, lo que significa que es negocio…Los taxis particulares cobran, supuestamente, menos que los taxis del servicio público, todo depende de la hora del día que prestan el servicio o, del estado del tiempo, porque si está lloviendo cobran más…No es “según el sapo es la pedrada”, los choferes no cobran.

Operan con sistema como taxímetro en donde los choferes no son los que le ponen precio a las “dejadas”, sino automáticamente el cobro se realiza desde algún lugar vía electrónico…En Hermosillo este nuevo servicio ha tenido buena aceptación entre la ciudadanía, en lo personal lo he utilizado dos o tres veces. Son vehículos nuevos, limpios y con choferes (mujeres y hombres) muy bien aseados y con buena atención…La mayoría de estos son los propietarios de las unidades, pero también hay personas que compraron el auto y contrataron un chofer, creando un empleo.

Volviendo al tema inicial, en el servicio público de camiones urbanos, siempre ha habido problemas y desacuerdos, a veces entre choferes y concesionarios o, concesionarios y el Gobierno del Estado o, concesionarios y choferes contra el gobierno, que es el dueño de las concesiones que son más de 400 según me informaron…Otro negocio muy bueno, el que tiene una concesión para operar camiones urbanos puede vivir tranquilamente sin problemas económicos. Tampoco es para hacerse millonario, pero se vive bien, por supuesto, trabajando cuando menos un turno el dueño.

Registra Sonora dos fallecimientos y 166 nuevos casos de COVID-19

La Secretaría de Salud en Sonora dio a conocer que ayer se confirmaron dos decesos y 166 nuevos casos de COVID-19, con lo que se acumulan 6 mil 618 defunciones y 83 mil 610 casos que han sido positivos en la entidad, desde el inicio de la pandemia. Se trata de una mujer y un hombre, ambas personas eran residentes de Cajeme y derechohabientes del IMSS. Con esto se acumulan un total de 6 mil 618 defunciones.

Los 166 nuevos casos por Covid fueron en 91 mujeres y 75 hombres, para un total de 83 mil 610 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 60 son residentes de Hermosillo; 57 de Cajeme; 13 de Navojoa; 11 de Caborca; nueve de Nogales; cuatro de Guaymas; cuatro de Huatabampo; tres de Benito Juárez; dos de Empalme; uno de Puerto Peñasco; uno de Álamos; y uno de Etchojoa.

Se confirmaron 18 casos pediátricos, en 12 niños y seis niñas, acumulándose mil 802, además se registraron dos casos en mujeres embarazadas, acumulándose 585, cinco de los 166 casos fueron en trabajadores de la salud de distintas instituciones. El martes se dieron de alta a 21 pacientes y hasta el momento 74 mil 570 personas se han recuperado en la entidad.

En el Ayuntamiento de Hermosillo no enciende el alumbrado público en Villa Bonita

Me escribieron vecinos del fraccionamiento Villa Bonita para reportar el alumbrado público que ya no lo prende el Ayuntamiento de Hermosillo, no saben el porqué, a lo mejor se debe a un desperfecto o, buscar ahorrar energía. Dicen que no saben si esto está pasando en otras colonias del municipio o es algo en contra de ellos…Lo que, si les digo, que Hermosillo está bien alumbrado y no sé qué problema haya en ese bonito fraccionamiento en donde vive gente de clase media.

