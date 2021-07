Sonora es un estado violento, como gran parte del país

Nunca me imaginé que Sonora se convertiría en un estado violento como en el que estamos viviendo, lo que está sucediendo en la entidad lo veíamos antes en los noticieros de la televisión nacional y en la prensa de la Ciudad de México. Sonora se encontraba muy lejos de llegar a esa situación. Sin embargo, la violencia ya nos alcanzó y nos encontramos al parejo de otros estados.

No sé qué programa traiga el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, pero hasta ahora no ha mostrado nada, solo se ha concretado a hacer declaraciones, nada nuevo, más de lo mismo y así no se resolverá el problema en donde se encuentran involucradas familias sonorenses y muchos jóvenes, entre ellos, menores de edad. Es un problema que se debe de atender ya.

Las actuales autoridades estatal y municipales han hecho lo que han podido, pero ha hecho falta apoyo en serio del Gobierno federal, y no solo enviar a grupos de soldados que se la pasan “modelando” a bordo de sus unidades militares y en realidad no han podido acabar con la ola de violencia permanente por la que esta atravesando la entidad. El problema es muy serio.

El gobernador electo, que viene de la secretaría de Seguridad de Seguridad Pública nacional, debe de trae un buen plan para combatir la violencia y que Sonora vuelva hacer lo que era antes, en donde en todos los municipios las familias podían pasear tranquilamente por su calles y avenidas, pero, sobre todo, en donde los niños puedan jugar tranquilamente en las plazas públicas.

A como está la situación en Sonora, las familias no pueden salir de casa a comer en un restaurante, porque siempre están con el pendiente de que aparezca alguna persona armada y empiece a disparar contra otra. Esto solo lo veíamos antes en las películas y series de televisión estadounidenses. Ahora lo estamos padeciendo aquí, en donde esto es toda una realidad.

Si la situación continúa así, que triste futuro les espera a nuestros hijos y nietos, en un estado en donde las bandas criminales controlen todo, desde los gobiernos hasta las empresas. Ojalá no nos encontremos ya en esa situación, porque los hechos delictivos se registran en toda la entidad, en donde cualquier matón de barrio trae armas largas y cortas de alto.

¿Sonora está pasando por una crisis económica, o solo es un espejismo?

Platicaba con un amigo mío, compañero periodista, de la crisis económica por la que está atravesando Sonora a causa de la pandemia del Coronavirus y me decía: “Creo que tú y yo nada más la estamos padeciendo, porque los supermercados se encuentran a diario a reventar, en los lugares de playa y campo ocupados todos los hoteles y casas de renta, los restaurantes y cantinas llenas, muchos vehículos circulando en las calles y, por supuesto, las gasolineras llenas de clientes.

Los vuelos por avión al máximo, lo mismo en autobuses. La gente arreglando su carro de todo a todo, principalmente revisando sus llantas (neumáticos), entonces, ¿en dónde está la crisis económica? ¿Quiere decir que la crisis económica solo es un espejismo, porque todo mundo viaja, todo mundo gasta o, tiene sus ahorros? Cuando hay crisis no queda dinero para ahorrar.

Claudia Pavlovich y Alfonso Durazo dan seguimiento a Entrega-Recepción

Para dar seguimiento a los trabajos de la Comisión de Transición del Proceso de Entrega-Recepción del Gobierno del Estado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el gobernador electo Alfonso Durazo Montaño, realizaron una reunión cordial en Palacio de Gobierno, donde refrendaron su compromiso de trabajar en forma conjunta a favor de las y los sonorenses.

La mandataria estatal dio a conocer que se analizaron varios temas para dar continuidad a las labores que implementan las distintas dependencias, en las mesas de trabajo de las comisiones mixtas del Proceso de Entrega-Recepción del Gobierno del Estado, las cuales se dan en estricto apego a la ley, con orden y transparencia.

“Uno de los principales temas que se abordó durante la reunión fue en materia de educación, relacionado con el próximo Ciclo Escolar 2021-2022, que ya efectúa la Secretaría de Educación y Cultura”, señaló.

Además, en materia de salud, la gobernadora Claudia Pavlovich le detalló al gobernador electo los avances de la construcción del nuevo Hospital General del Estado de Sonora, el cual atenderá a miles de familias sonorenses, con un servicio de salud de calidad.

El gobernador electo Alfonso Durazo Montaño reconoció el trabajo conjunto que se realiza en el Proceso de Entrega-Recepción y coincidió en privilegiar los sectores prioritarios para el bienestar de las y los sonorenses.

Destacó que el trabajo conjunto de la Comisión Mixta de Entrega-Recepción es y seguirá siendo fundamental en la atención de algunos de los temas prioritarios para las y los sonorenses, como serán el próximo regreso a clases y la finalización del nuevo Hospital del Estado…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson