Ratifica Tribunal Electoral triunfo de Antonio Astiazarán, será el próximo alcalde

Antes de entrar de lleno en los temas de hoy, les informo que a Antonio “Toño” Astiazarán Gutiérrez, quien fuera candidato de la Alianza “Va por Sonora” a la presidencia municipal de Hermosillo, le fue ratificado este viernes su triunfo en forma unánime por los magistrados del Tribunal Estatal Electoral (TEE).

En un breve menaje, el Toño expresó: celebro la decisión del TEE Sonora por reconocer la validez y legalidad de la elección del Ayuntamiento de Hermosillo, para el período 2021-2024. La decisión de los magistrados fue unánime, en un reconocimiento a la voluntad Ciudadana expresada en las urnas el pasado 06 de junio”, manifestó el ahora presidente municipal electo de Hermosillo.

También la alcaldesa con licencia, Celida López Cárdenas, en su cuenta de Twitter reconoció la decisión del órgano electoral y anticipó que se efectuará una transición transparente.

Además, López Cárdenas, felicitó al próximo Presidente Municipal y agradeció a los hermosillenses el apoyo a lo largo de su mandato, así como a Morena y al gobernador electo, Alfonso Durazo. Bien por ella, no tenía caso desgastarse en un proceso cuyo resultado estaba claro desde el principio.

No creo que vayan a salir funcionarios ricos o millonarios del gobierno de Claudia

Al iniciar las vacaciones de la burocracia estatal y municipal, se vendrá la “calma chicha” en las dependencias de gobierno y, al regreso, empieza la entrega-recepción física. Las administraciones, entrante y saliente, deben de estar listas para este importante acto de cambio de gobierno. Se verán muchas caras tristes, pero otras tantas contentas, pero así es cada tres y seis años. Estos cambios traen una ola de desempleo, porque ya no se puede hacer dinero como funcionarios.

He platicado con algunos funcionarios de gobierno y me comentan que sí se irán tristes, porque han sido seis años de convivencia, en donde han nacido bonitas amistades entre los diferentes equipos de trabajo. La mayoría de los funcionarios de la administración estatal que preside la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano han estado desde el inicio de ésta y ninguno (a) saldrá rico, como para poner un negocio propio o ya no volver a trabajar. Al menos eso dicen.

Todos los gobiernos están muy vigilados, ya no se puede “manotear” mucho, pero sí se puede, los tiempos han cambiado, pero para bien…No sé cuánto recibirán los funcionarios de primer nivel de indemnización, pero ellos deben de haberse indemnizado desde hace tiempo, porque no van a sacrificar seis años de su vida para salir igual, o peor, económicamente hablando. Los directores y secretario salen con un futuro asegurado, no millonarios, pero sí para pasarla bien.

Hay dependencia que sí se puede “manotear” dinero sin necesidad de robarle al pueblo directamente, pero sí lo hacen indirectamente. Hay funcionarios que han “sacrificado” sus empresas para servir al pueblo, pero eso nadie se los cree…Le entraron para beneficiar sus negocios, pero estos son personas expertas en su actividad que desempeñan en los gobiernos, estatal y municipal…Sí ganan, pero también se pegan una buena friega como servidores públicos.

Muchos de ellos regresan a sus negocios, otros abren pequeñas empresas, y otros, los más, empiezan a buscar trabajo en lo que saben hacer…En el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano no creo que alguien vaya salir rico, los que saldrán ricos son los que iniciaron ricos, o lo mejor con más dinero, porque como señalo líneas arriba, no entraron al gobierno “por amor al arte”, o como servidores públicos…Ellos, los ricos, no están acostumbrados a servir, sino a que les sirvan.

La infraestructura de salud del Valle del Mayo está abandonada: Alfonso Durazo

Vamos a iniciar con el proceso de recuperación de todo el sistema de salud en el Valle del Mayo, aseguró Alfonso Durazo Montaño en la llamada “tierra de generales”.

El gobernador electo de Sonora, quien iniciará su gestión este 13 de septiembre, agradeció el apoyo de la ciudadanía de la región en las elecciones del pasado 6 de junio, en presencia de las autoridades tradicionales de los pueblos de la etnia yoreme-mayo.

Acompañado de los presidentes municipales de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo y de las y los diputados locales de los distritos 19, 20 y 21, y del distrito 07 federal, Durazo Montaño lamentó que en una región tan rica “algo se está haciendo mal, porque presenta los mayores índices de pobreza del estado y sus rezagos han sido históricos”. ¡Órale!, directo a la cabeza…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson