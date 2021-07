La empresa Constellation Brand ha creado 900 empleos directos en Ciudad Obregón

La generación de empleos y que más empresas internacionales se establezcan en Sonora es sinónimo de que hay confianza en invertir en la entidad, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al visitar las instalaciones de la empresa Constellation Brands en Ciudad Obregón, donde prácticamente se duplicó el número de empleos generados en esta planta.

La mandataria estatal recorrió las obras de modernización de las instalaciones de esta empresa que este año aumentó de 499 a 900 el número de sus trabajadores directos.

Constellation Brands se ubica como la tercera compañía de cerveza en los Estados Unidos y, actualmente, en Sonora genera más de 900 empleos directos y 2000 indirectos en la planta de Ciudad Obregón, así como 4 mil empleos en la construcción de nuevas áreas. “Al recorrer estas instalaciones veo que es una empresa con grandes estándares. Desde que esta empresa llegó a Ciudad Obregón ha creado miles de empleos para el sur del estado, empleos bien remunerados para las y los sonorenses”, expresó.

Tras la visita y recorrido por esta empresa, la gobernadora agradeció a los inversionistas que le han apostado a Sonora, ya que, dijo, se ha trabajado arduamente para generar las mejores condiciones y confianza para que sean más las compañías que se establezcan en Sonora y estas generen empleos para mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses.

“La verdad me da gusto que la gente de Cajeme y de otros lugares del estado tenga la oportunidad de trabajar en un lugar de primer mundo”, agregó. La mandataria estatal destacó que se confirma que la industria internacional considera a Sonora como un territorio fértil para la inversión, con lo que se generan más y mejores fuentes de empleo. Constellation Brands en Sonora cuenta con más de 900 empleados, de los cuales 90 por ciento son sonorenses, además de trabajar en equipo con alrededor de 300 proveedores locales.

Recibirá Toño Astiazarán un municipio hecho pedazos con miles baches

El presidente municipal electo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, debe de trae un buen proyecto para pavimentar, repavimentar y de bacheo, porque encontrará un municipio hecho pedazos, porque a la actual administración no le alcanzarán los dos meses que le quedan para solucionar el problema. El alcalde interino, o suplente, Fermín González Gaxiola, ha hecho lo que ha podido – no mucho- y, a estas alturas del juego ya no hay dinero. Y, ¿la titular ?, Célida López, descansando.

En las calles del centro de la ciudad se puede medio transitar en vehículos, pero saliendo de ese sector es imposible debido a tantos hoyancos, baches, fugas de agua potable y de drenaje. El Toño tendrá que agarrar “al toro por los cuernos”, porque ya conocía la situación del municipio antes de ser candidato. Lo que no sabe es, si recibirá dinero en las arcas municipales para no asumir al cargo pidiendo dinero prestado en una administración que se encuentra súper endeudada.

La titular de la alcaldía de Hermosillo, López Cárdenas” siempre ha sostenido que es una deuda manejable, esto se podrá saber tres meses después de tomar protesta Astiazarán Gutiérrez, o, a lo mejor ya lo sabe, porque no falta quién le haya dicho. Además, esos datos son públicos y cualquier ciudadano puede tener acceso a ellos, pero la ciudadanía trae problemas más serios, como el trabajar para llevar el sustento a toda la familia…A lo mejor la deuda es impagable, podría ser.

¿Qué pasó con el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías?

Mucha gente me ha preguntado que si qué pasó con los millones de pesos que presuntamente le robó el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, al pueblo. De pronto salió de la cárcel luego de pagar los delitos federales, pero a nivel Sonora no ha pasado nada. Tampoco se ha sabido cómo va el caso de la muchacha que fue torturada en la Casa de Gobierno. Fueron casos muy sonados que de la noche a la mañana desaparecieron de los tribunales y del interés del gobierno del Estado.

Padrés Elías continúa en libertad, quizá radique en la Ciudad de México, en Hermosillo, o, en su natal Cananea, pero lo cierto es que ya nadie habla del caso. Y ¿saben por qué?, porque estos pleitos legales no le dejan nada al pueblo de Sonora. Los millones de pesos que supuestamente se robó, no serán repartidos entre las familias pobres, como debería de ser, solo cambiarán de manos. …Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson