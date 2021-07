El encierro no es la solución para evitar el CoVID, hay que hacerle caso a las autoridades

Mucha propaganda de la pandemia del Coronavirus, por eso no se ha podido acabar con los contagios, estos continúan y se siguen registrando muertes en todo el estado de Sonora. Los sonorenses ya se enfadados por tanto encierro, además la gente tiene que trabajar para pagar gastos de alimentos, servicios de electricidad, agua, teléfono, cable, etc. No se que pasará en un futuro inmediato, cuando se inicien las clases presenciales en todas las escuelas del país.

La gente no tiene dinero para la compra de útiles escolares, vestido y calzado, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró en la mañanera que “llueva, truene o relampaguee” en el mes de agosto iniciarán las clases…En Sonora las clases iniciarán el 30 de agosto, no se sabe cómo andaremos para ese entonces de Covid-19, lo que sí sabemos, es que los planteles se encuentran descuidados y vandalizados, prácticamente abandonados. De eso nos dimos cuanta el 06 de junio.

Muchas escuelas sirvieron como lugares de votación y fue cuando nos dimos cuenta del estado en que se encontraban los planteles, totalmente descuidados y con la maleza muy crecida. El gobierno debe de poner las escuelas “al cien” y fumigarlas para que mueran todos los animales y evitar así que sean picados los niños. En las escuelas hay animales de todos, desde víboras, alacranes, cucarachas, grillos, ciempiés, etc. Ya realizamos un recorrido por varios planteles.

En el recorrido solo revisamos los exteriores de las escuelas, no quiero ni pensar cómo estén al interior de los salones…Muchas declaraciones con el próximo regreso a las clases presenciales, pero se están olvidando de los más importante, cuidar la saludad de los niños en las escuelas primarias y los adolescentes en las secundarias. Ojalá que los funcionarios de la secretarías de Educación y Cultura (SEC) y la secretaría de Educación Pública (SEP) se “pongan las pilas”.

Alfonso Durazo se reúne con gobernadores y el presidente; acuerdan acciones en seguridad

El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, integrantes del Gabinete de Seguridad y 16 gobernadores electos y en funciones, en el que se establecieron acuerdos y acciones en seguridad.

“Se habló de concentrar esfuerzos en 50 municipios que hoy representan la estadística más grave, particularmente en el ámbito del homicidio doloso. Y acordamos todos sumar esfuerzos entre muchas otras acciones en las que debemos de trabajar de manera coordinada para dar los mejores resultados posibles”, detalló.

Además, el próximo mandatario se reunió con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis Díaz Leal, a quien le expuso los proyectos de infraestructura para Nogales, Guaymas y Nogales:

“Tuve la oportunidad de exponer los distintos proyectos que queremos realizar en Sonora. Hablamos de la ampliación de pistas del aeropuerto de Obregón, reubicación de vías del tren en Nogales, el proyecto carretero entre Chihuahua-Sonora por Guaymas, entre otros. Mostró pleno interés y brindará su apoyo para lograr la transformación que realizaremos en el estado”.

El gobernador electo informó que acordó con el administrador general de Aduanas de la Secretaría de Hacienda, Horacio Duarte, crear un grupo de trabajo que le presentará al presidente López Obrador el programa de modernización de las seis aduanas de Sonora y la creación del corredor fiscal Guaymas-Nogales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson