Acto populista no ocupar la Casa de Gobierno por los gobernadores. Pues que la vendan

El Gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dijo que no ocupará la Casa de Gobierno durante su sexenio y que seguirá en su casa particular en el fraccionamiento La Joya. La residencia oficial servirá para que los funcionarios federales que visitan la entidad se hospeden en esa mansión para que se ahorren gastos al no pagar hoteles y demás servicios. También para realizar actos oficiales del gobierno del estado en la residencia ubicada en la colonia Pitic.

Sería mejor que se vendiera a particulares y que el dinero de esa venta se destinara a llevar bienestar a las familias más necesitadas de Sonora…No tiene porqué el Estado ahorrarle gastos por viáticos a la Federación…No sé el porqué le hacen “el feo” a la Casa de Gobierno, residencia oficial de los gobernadores de Sonora. La primera fue la actual mandataria, Claudia Pavlovich Arellano, que tomó esa decisión y siguió viviendo en su casa particular, de la misma colonia.

La idea es salir todos los días de su casa a su trabajo en Palacio de Gobierno, y celebrar reuniones en los lugares públicos y privados. Las reuniones con funcionarios federales podrían realizarse en la Casa de Gobierno, aprovechando que estarán hospedados en ese lugar… La residencia de todas formas genera gastos por mantenimiento al pueblo y, si se buscará ahorro, pues que se cierre y se le busque un comprador, que sería una entrada más de dinero al estado, ¿no cree usted?

Ya se fueron seis años de la gobernadora Pavlovich Arellano, ahora, se pretende nuevamente no ocupar la Casa de Gobierno por el gobernador electo Durazo Montaño, convirtiéndose en un “elefante blanco” y un gasto inútil de los sonorenses. También se podría rentar y lo captado por este concepto para llevar bienestar a las comunidades pobres de la entidad. Todos sabemos que el no ocupar la residencia es un acto político populista que no beneficia en nada al pueblo.

Realiza gobernadora Claudia Pavlovich gira número 500 por Sonora

Con la entrega de becas para estudiantes de educación básica, camiones escolares y apoyos productivos para mujeres en Bacanora, Sahuaripa y Arivechi, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano cumplió su gira número 500 por Sonora en lo que va su administración.

“Voy a cumplir mis seis años como gobernadora, yo le dije a mi madre que iba a trabajar intensamente hasta el último día de mi gobierno para mi gente, sobre todo para quien más lo necesita, por eso trabajé tanto en becas, por eso sigo entregando las becas, está aquí el transporte escolar”, destacó.

Acompañada de Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo y Daniel García Escalante, secretario de Desarrollo Social, la mandataria estatal recorrió estos tres municipios de la sierra sonorense, donde al entregar becas y camiones escolares a estudiantes de educación básica, destacó que el legado más importante que se puede heredar a los hijos es la educación, por eso es importante que las niñas, niños y adolescentes continúen recibiendo sus becas.

“Hemos trabajado mucho, me siento muy orgullosa de haber sido la primera mujer en gobernar este estado y me siento muy orgullosa de estarles cumpliendo como se merecen”, expresó.

En Bacanora, la mandataria estatal, junto al presidente municipal Belisario Pacheco Galindo, entregó becas a estudiantes de primaria y secundaria y estímulos educativos y apoyos becas para internet, en beneficio de niñas, niños y adolescentes; además, entregó un camión escolar para que las y los estudiantes del Cecytes se trasladen con seguridad a Sahuaripa.

Al continuar por su gira, en Sahuaripa, la gobernadora Pavlovich acompañada de la presidenta municipal Delia Berenice Porchas García, benefició a 380 estudiantes de educación básica y preparatoria con los programas de becas; estímulos educativos; Bécalos Sonora, Excelencia Sonora Media Superior y Estímulos educativos, apoyo para internet.

En esta localidad también entregó proyectos productivos: cuatro tortillerías, una panadería, una cocina económica, dos carros de hotdogs, un producto empacado, una carreta de tacos y un equipo para aplicación de uñas, todos ellos del programa Soy Pilar de Sedeson; allí, la presidenta municipal de Sahuaripa agradeció a la gobernadora Pavlovich por todos los beneficios que llevó a su municipio que mejoran la calidad de vida de las familias.

“Todo esto hubiera sido imposible si no la tuviéramos a usted, por qué, porque gobernó como mujer, pensando como mujer, sabe lo que duele la familia, y por eso le doy las gracias”, aseguró.

En Arivechi, la gobernadora Pavlovich, acompañada de Samuel Ocaña García, presidente municipal, entregó un camión escolar, becas para estudiantes de educación básica, estímulos educativos de primaria y secundaria pública y apoyos para internet, en beneficio de 176 niñas, niños y adolescentes.

Al concluir la gira, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, junto al exgobernador Samuel Ocaña, celebró con un pastel que en ese municipio se cumplieron 500 giras por todo el estado. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

