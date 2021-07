La ciudad de Hermosillo destrozada con solo dos horas de lluvia permanente

Una semana lloviendo en Hermosillo desaparecería la ciudad, ya que con dos horas de lluvia permanente se cayeron casas, árboles, postes, tejabanes, entre otros, además se taparon todas las alcantarillas, lo que significa que hemos tenidos malos gobiernos municipales, que no han podido o no han querido buscar apoyos de los gobiernos federal y estatal para realizar obras de infraestructura hidráulica, de esas que no se ven y que a los políticos no les gusta construir.

Hermosillo es una ciudad capital que no debería de sufrir estos trastornos, por más que lloviera, lo que pasa es que no cuenta con un buen sistema de drenaje, el que existe, se encuentra tapado por falta de servicio por parte de las autoridades. Cierto que el pasado martes llovió mucho, pero hasta la fecha el municipio todavía no vuelve a la normalidad. Solo fueron dos horas de intensa lluvia, no quiero ni pensar que hubiera llovido todo el día. Se siente más en un fin de trienio.

La responsabilidad es para la actual administración que preside en forma interina el maestro Fermín González Gaxiola, que a estas alturas del partido la Comuna no cuenta con recursos económicos para salir adelante. Mientras, la presidenta Municipal con licencia, Célida López Cárdenas, continúa de descansado en espera que los tribunales electorales le den el triunfo de las elecciones del pasado 06 de junio, en donde la alcaldesa buscó la reelección, pero perdió.

Habrá nueva estación de bomberos al suroeste de la ciudad de Hermosillo

Una buena noticia para Hermosillo, próximamente se empezará a construir una nueva estación de bomberos en el suroeste de la ciudad de Hermosillo, en el cruce de los bulevares Las Quintas y Camino del Seri, enseguida de Coppel, para prestar servicio a los nuevos fraccionamientos del Oeste y Sur de nuestra capital sonorense…Es una obra muy solicitada por los vecinos del sector, además, muy seguido se registran incendios de maleza seca y en el Cerro del Apache.

Asimismo, se informó que también se iniciara nueva obra pública, con la continuación del boulevard Las Quintas hasta la carretera 26, en la colonia Palo Verde. Además, se empezaron a construir nuevos fraccionamientos en este sector que vendrán a darle más vida al lugar. Con la apertura de la tienda y con la estación de bomberos y la continuación del boulevard Las Quintas, se le dará un cambio muy importante. Ya existe una gasolinería, farmacias y venta de comidas.

Se han aplicado más 42 mil vacunas contra COVID-19 a personas de 50-59 años en Hermosillo

En Hermosillo se han aplicado 42 mil 788 dosis de la vacuna Pfizer para completar el esquema de vacunación contra COVID-19 en personas de 50-59 años, informó el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri.Señaló que la aplicación del biológico continuará hasta este sábado 10 de julio, por lo que invitó a las personas de ese rango de edad a que acudan a recibir su segunda dosis de la vacuna.

“Es muy importante acudir a recibir la segunda dosis de la vacuna, si no, no se está completamente protegido contra la forma grave de COVID-19 y aun así debemos continuar con el uso de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social”, resaltó.Respecto a la vacuna AstraZeneca, Clausen Iberri comentó que se está a la espera de que la Federación envíe 9 mil 989 dosis para las personas de 50 a 59 años que recibieron su primera vacuna de esa marca.

El funcionario estatal recordó que ya está abierto el registro para jóvenes de 18 a 39 años para que cuando llegue el biológico para ese rango de edad, acudan al punto de vacunación que les corresponda.Agregó que todas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2, sean de la marca que sean, son efectivas para ayudar a controlar la pandemia y nadie debe quedarse sin recibirla.

Hay que reconocer el esfuerzo de las personas que trabajan en los centros de vacunación: Clausen

Tras cada puesto de vacunación hay mujeres y hombres que desde principios de año están entregados en cuerpo y alma para atender con profesionalismo y amabilidad a quienes acuden a recibir su vacuna, resaltó Enrique Clausen Iberri, al confirmarse 241 nuevos casos y 5 defunciones más a causa de la pandemia en la entidad.

El secretario de Salud llamó a la población a tener confianza cuando acudan a vacunarse, ya que detrás de cada dosis aplicada está el trabajo de muchos hombres y mujeres que se esforzaron en contra tiempo para generar una vacuna efectiva contra este virus.

“Cuando acudas a recibir la vacuna contra el COVID-19 confía en ellos, pero también en tantas mujeres y hombres de ciencia, que en carrera contra el tiempo pudieron poner a nuestra disposición vacunas para ponerle un alto a esta terrible enfermedad”, indicó.

Clausen Iberri mencionó que después de vacunarse la población debe seguir con todas las medidas sanitarias, tal como lo han hecho hasta ahora desde que inició la pandemia.“No debes bajar la guardia, sigue cuidándote como lo has hecho hasta ahora, sigue usando cubrebocas, lava frecuentemente tus manos, y practica el distanciamiento social”, señaló.

Este viernes se confirmaron 5 decesos en 4 mujeres y 1 hombre, residentes de: Bácum, Guaymas, Cananea, Huatabampo y San Luis Río Colorado 1 cada uno, acumulándose 6 mil 545 defunciones…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

